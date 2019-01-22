Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за снегопада

Обильный снегопад приостановил работу Эйфелевой башни в Париже, сообщается на официальном сайте достопримечательности. Ресторан 58 Tour Eiffel на первом этаже также пришлось временно закрыть.

Обрушившаяся 22 января на центральный регион Франции метель затруднила транспортное сообщение. Так, в регионе Иль-де-Франс грузовикам, перевозящим опасные грузы, запретили въезд на некоторые трассы, а автолюбителям рекомендовали снизить скорость.

Непогода также может повлиять на работу железнодорожного транспорта и создать перебои в расписании.