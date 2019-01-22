Эксперт: Украина в ПАСЕ - это чей-то инструмент против России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил реакцию Украины на исключение из комитета ПАСЕ по снятию санкций.

Как заявил ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, руководители Парламентской ассамблеи СЕ "отомстили" Киеву за его "принципиальную позицию". Однако, по мнению Оленченко, у украинских представителей слишком завышенное представление о самих себе.

"Это их поведение напоминает "мелкую месть" в отношении России", - добавил в беседе с RT эксперт.

Также он подчеркнул, что Украина в ПАСЕ - это чей-то инструмент против России. "Видимо, сейчас необходимости в этом инструменте нет. Поэтому украинские представители и не вошли в состав комиссии", - отметил Оленченко.

Ранее стало известно, что введение нового регламента ПАСЕ привело к тому, что представители Украины не попали в комитет организации, работающий над снятием антироссийских санкций.