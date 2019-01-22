ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из "черного списка" по Украине

Совет Европейского союза исключил ушедшего из жизни в августе прошлого года Иосифа Кобзона из санкционного списка по Украине. Решение об этом опубликовано сегодня в официальном журнале Евросоюза.

"В связи со смертью указанного лица Совет считает, что запись в его отношении должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года", - говорится в документе.

Стоит отметить, что, по европейской юридической практике, любое изменение "черного списка" должно пройти полную административную процедуру, включая соответствующее документальное оформление. Это касается даже случаев смерти фигуранта.

Введенная в действие еще в марте 2014 года первая редакция санкционного списка физических лиц и организаций до настоящего времени продлевалась каждые полгода. Сейчас в него включены 155 человек и 38 организаций.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался после продолжительной болезни 30 августа 2018 года на 81 году жизни. В "черный список" по Украине он его включили еще в феврале 2015 года по причине поддержки присоединения Крыма к России. Сам Кобзон тогда охарактеризовал украинские "белые" и "черные списки" артистов как "элементарное мракобесие", а позднее в беседе с РИА Новости заявил: "Я очень рад, что я в этом списке. Большое (им) спасибо".