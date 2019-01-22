Новости

Александру Кокорину грозит замена коленного сустава 13:13
На тверcком предприятии найден первый в 2019 году бешеный енот 13:12
На шахте в Коми обрушилась порода 13:08
Генерал ВВС США объяснили, зачем F-16 перекрасят под Су-57 13:05
В Кремле рассказали об ожиданиях от ВАДА 12:57
Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon 12:56
В Барнауле школьница провалилась в колодец 12:55
В Новосибирске две маршрутки с пассажирами столкнулись лоб в лоб 12:52
Назван город, где чаще всего носят натуральный мех 12:47
В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию 12:45
В Южной Корее с размахом отметят годовщину Олимпиады в Пхенчхане 12:45
Пенсионные накопления россиян выросли на 7,2 миллиарда рублей 12:45
Путин встретится с Додоном 12:43
Путин и Абэ выйдут к журналистам с заявлениями 12:38
Россия проведет учения с армиями Беларуси и Сербии 12:32
ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из "черного списка" по Украине 12:29
СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак 12:20
СК РФ возбудил дело против следователя СБУ по делу Вышинского 12:20
Рэперы уличили Ариану Гранде в плагиате, расизме и автозагаре 12:15
Роналду догнал Месси по числу незабитых пенальти за карьеру 12:14
Аксенов подтвердил гибель 14 моряков в Керченском проливе 12:14
Астрономы сообщили о возросшей угрозе столкновения Земли с астероидом 12:08
Взрыв парализовал работу банка в Новосибирске 12:04
На Дону прокуратура проверит социальную выплату в 47 рублей 11:58
В московском метро предложили запретить сидеть нога на ногу 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 12:29
Рубрика: В мире

ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из "черного списка" по Украине

Совет Европейского союза исключил ушедшего из жизни в августе прошлого года Иосифа Кобзона из санкционного списка по Украине. Решение об этом опубликовано сегодня в официальном журнале Евросоюза.

"В связи со смертью указанного лица Совет считает, что запись в его отношении должна быть исключена из приложения к постановлению от 2014 года", - говорится в документе.

Кемеровскому колледжу официально присвоили имя Иосифа Кобзона

Стоит отметить, что, по европейской юридической практике, любое изменение "черного списка" должно пройти полную административную процедуру, включая соответствующее документальное оформление. Это касается даже случаев смерти фигуранта.

Введенная в действие еще в марте 2014 года первая редакция санкционного списка физических лиц и организаций до настоящего времени продлевалась каждые полгода. Сейчас в него включены 155 человек и 38 организаций.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался после продолжительной болезни 30 августа 2018 года на 81 году жизни. В "черный список" по Украине он его включили еще в феврале 2015 года по причине поддержки присоединения Крыма к России. Сам Кобзон тогда охарактеризовал украинские "белые" и "черные списки" артистов как "элементарное мракобесие", а позднее в беседе с РИА Новости заявил: "Я очень рад, что я в этом списке. Большое (им) спасибо".

В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз Умер Иосиф Кобзон
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию
В Давосе откроется Всемирный экономический форум
Взрыв парализовал работу банка в Новосибирске
Бутина вышла на связь с родными после недельного молчания
СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак