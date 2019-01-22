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Рубрика: В мире

Еврокомиссия осудила выдачу Кипром "золотых паспортов"

Кипр. Фото: iStock Кипр. Фото: iStock
Кипр. Фото: iStock

Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала схемы предоставления гражданства и вида на жительство Кипром в обмен на инвестиции. Также подобные схемы приобретения так называемых "золотых паспортов" есть у Болгарии и Мальты. Это можно сделать при инвестировании в страну суммы от одного до двух миллионов евро.
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В Европейской комиссии считают, что данная практика увеличивает риск коррупции, уклонения от налогов и отмывания денег. Соответствующие предупреждения содержатся в проекте доклада ЕК.

Как сообщает Reuters, в докладе сказано, что во всех трех государствах были обнаружены недостатки при проверке финансов приобретающих гражданство иностранцев.

Еврокомиссия намерена создать группу экспертов, которая разработает меры по противодействию рискам, возникающих от подобных схем.

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