В среду Еврокомиссия намерена обнародовать предварительный отчет о рисках, возникающих при продаже паспортов состоятельным иностранцам, не гражданам ЕС, которые собираются получить вид на жительство в странах еврозоны.

Как сообщает агентство Рейтер, в Брюсселе предупреждают о том, что данные схемы, которые существуют в некоторых государствах ЕС по продаже гражданства или места жительства состоятельным лицам, могут помочь иностранным организованным преступным группировкам проникнуть в страны европейского сообщества и тем самым "повысить риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов". При этом в высших исполнительных европейских структурах исходят из того, что многие лица, которые приобретают гражданство с целью проживания в государствах ЕС, делают это на законных основаниях.

Отметим, что в настоящее время Мальта, Кипр и Болгария являются тремя единственными странами - членами ЕС из 28 стран, в которых действуют схемы продажи гражданства. Соискателей привлекает тот факт, что, например, Мальта обладает упрощенным визовым соглашением с Соединенными Штатами. Тем временем российский сегмент интернета пестрит сообщениями о возможности стать обладателем болгарского паспорта, который, как уверяют на одном из сайтов, имеет для данного лица те же самые правовые и финансовые возможности, что и для граждан других европейских стран, перемещающихся в едином пространстве Евросоюза.

Как отмечают эксперты, на Кипре, Мальте и в Болгарии обеспеченные иностранцы могут купить паспорта, которые могут обеспечить его обладателю свободное перемещение в большинство стран ЕС при условии инвестиций в экономику этих стран в размере от 1 до 2 миллионов евро. Впрочем, в Брюсселе отмечают "ощутимые недостатки" в процессе проверки происхождения денежного состояния лиц, которые приобрели их гражданство. Кроме того, указанные государства крайне неохотно раскрывали личности лиц, которые "приобрели гражданство".

Двадцать стран Евросоюза продают виды на жительство иностранным гражданам. Любопытен разброс цен: так, менее чем за 15 тысяч евро, вложенных в инвестиции в Хорватии, можно купить вид на жительство в этой стране. В то время как на подобные цели в Люксембурге и Словакии, отмечается в отчете, необходимо выделить более 5 миллионов евро.