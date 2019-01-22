Российским чиновникам запрещено иметь заграничные счета, однако проверить, выполняется ли предписание, довольно сложно. Теперь Генпрокуратура сможет вывести из тени такую информацию. Президентский законопроект на эту тему Госдума 22 января приняла во втором чтении.

Напомним, что запрет для чиновников иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами касается широкого круга лиц, включая высокопоставленных чиновников, а также депутатов и сенаторов. Запрет затрагивает супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц. Сейчас контроль за соблюдением этого требования возлагается на соответствующие органы на уровне муниципалитетов, регионов и федерального центра, заявил депутатам полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх. Они могут обращаться с запросами в иностранные банки, но на деле "ответы, как правило, не получаются", признал представитель президента.

В итоге применительно к получению информации от зарубежных организаций, банков и финансовых регуляторов антикоррупционные механизмы работают плохо. В отличие от эффективно выстроенной системы выявления незадекларированных госслужащими счетов и активов внутри страны.

Законопроектом предлагается централизовать все зарубежные запросы под эгидой Генеральной прокуратуры РФ, пояснил Минх. Надзорный орган в таком случае сможет получить от иностранных регуляторов сведения о зарубежных счетах и операциях чиновников за рубежом. К тому же у прокуроров будут необходимые полномочия по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок "подозрительных" счетов. А если речь идет о банковской тайне, то контролеры смогут добиться раскрытия информации через Банк России.

По ныне действующему законодательству, Центробанк не может выдавать информацию, содержащую банковскую тайну, третьим лицам. Согласно внесенным поправкам, он будет вправе поделиться ею с надзорным органом в антикоррупционных целях.

Механизм будет действовать следующим образом. Центробанк вначале получит запрос от Генеральной прокуратуры прокуратуры. Затем обратится к иностранному регулятору, а после получения сведений проинформирует ее о результатах рассмотрения.

Данный законопроект позволит усилить эффективность контроля над соблюдением законодательства гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что нижняя палата парламента последовательно реализует инициативы президента по совершенствованию антикоррупционного законодательства.

Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после его опубликования. Такая задержка связана с необходимостью подготовить межведомственные документы, говорится в пояснительной записке.