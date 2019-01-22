Генпрокурор Украины назвал Юлию Тимошенко летящей пулей

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, глава партии "Батькивщина" и фаворит украинской президентской гонки Юлия Тимошенко - не агент Кремля, а "пуля, которая летит по только ей известной траектории".

"Категорически отрицаю, что Юля - агент Кремля. Я много знаю про нее. Юля - это пуля, которая летит только по ей известной траектории", - отметил он в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое выложено на Youtube.

Также он отметил, что опасность Тимошенко в том, что "она поступает так, как сочтет нужным".

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Пока что в списке кандидатов лидирует Тимошенко - за нее, согласно последним опросам, готовы отдать голоса 19,3 процента избирателей. За актера Владимира Зеленского 12,9 процента, за лидера объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 11,6 процента. За нынешнего президента Украины Петра Порошенко - 10 процентов.