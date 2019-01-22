Генпрокурор Украины предложил легализовать оружие и проституцию

На Украине стоило бы легализовать оружие и проституцию, считает генеральный прокурор страны Юрий Луценко. Об этом он рассказал журналисту Дмитрию Гордону в интервью, которое было обнародовано на Youtube.

По словам Луценко, такой шаг "непрост с точки зрения христианской морали", но он поможет "признать реалии и сделать их менее опасными для общества". В частности, он отметил, что контроль за легальной проституцией выгоднее, чем ее "нелегальное процветание".

Что касается оружия, то, по информации генпрокурора, сейчас на Украине на руках находятся три-пять миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, которое невозможно полностью учесть. Как считает Луценко, легализация позволит решить эту проблему.

Легализация владения огнестрельным оружием обсуждается последние несколько лет. В 2017 году о разработке соответствующего законопроекта говорил глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский.