Героев труда освободят от взносов на капремонт

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, освобождающий от взносов на капремонт Героев труда.

Сейчас от уплаты данных взносов освобождены Герои России, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. Поправки добавляют в этом список Героев соцтруда, Героев труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Инициативу предложила группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым. Ранее проект был отправлен в профильный комитет на доработку. Новую редакцию законопроекта правительство поддержало. В подготовленной к принятию версии документа главная идея - об освобождении от взносов - сохранилась.

По данным одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, в 2018 году в России было 1165 Героев Труда.

Напомним также, что 100-процентную компенсацию по указанным взносам получают пенсионеры старше 80 лет.