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Рубрика: Экономика

За дело, за живое

Граждане резко наращивают онлайн-инвестиции в бизнес
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)
Банк России ждет в 2019 году прихода крупных игроков на быстро растущий в последнее время рынок коллективного финансирования. О запуске в первом квартале краудлендинговой платформы, через которую физлица смогут давать деньги в долг компаниям, уже объявил крупнейший банк страны - Сбербанк. Однако в ближайшей перспективе такой вид финансирования малого и среднего бизнеса вряд ли станет альтернативой банковскому кредитованию, в том числе из-за высокой правовой неопределенности и рисков такого вида инвестирования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Краудлендинг - один из видов коллективного финансирования. По сути, это онлайн-кредитование гражданами других физических лиц или компаний через интернет-площадки или платформы.

При этом общепринятого определения понятия "краудлендинг" не существует, так как это не юридический термин. Краудлендинг, по сути, это подвид краудфандинга, который Банк России трактует как способ публичного привлечения средств под проценты за использование на какие-либо бизнес-проекты либо на получение денежного займа для потребительских целей.

Есть три типа такого финансирования: P2P - person to person - финансирование физлица физлицом, P2B - person to business - финансирование юрлица физлицом и B2B - business to business - финансирование юрлица юрлицом.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В ЦБ отмечают, что за 9 месяцев 2018 года рынок финансирования субъектов малого и среднего бизнеса в сегментах P2B и B2B показал рост, суммарный объем сделок увеличился примерно на треть и превысил 10 миллиардов рублей. "В частности, объем рынка P2B за 9 месяцев 2018 года составил 6,5 миллиарда рублей. В аналогичном периоде 2017 года этот показатель равнялся 905 миллионам рублей", - говорится в ответе Центробанка на запрос "Российской газеты".

В 2019 году ожидается приход на рынок крупных игроков сегментов P2B и B2B, что может оказать существенное влияние на рынок в целом, констатирует ЦБ. Одновременно выход крупных игроков на него сдерживает в том числе правовая неопределенность по привлечению займов через краудфандинговые площадки, отмечают в регуляторе. При этом Банк России исходит из того, что инвестиции через спецплатформы - высокорискованные и могут привести к потере всех инвестируемых средств в полном объеме, подчеркивается в ответе ЦБ.

Сбербанк в открываемой им краудлендинговой платформе сосредоточится именно на формате P2B (финансирование юрлица физлицом), на первом этапе запуска клиентами будут представители малого и микробизнеса с уже сформированным и действующим бизнесом, сообщил "РГ" зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Он подтвердил, что инвесторами на новой площадке смогут стать физлица - клиенты Сбербанка с минимальной суммой инвестирования в пять тысяч рублей. По словам Попова, доход в виде комиссии будет получать инвестплощадка за оказание инвестиционных услуг заемщику.

Развитие рынка коллективного финансирования тормозят отсутствие законодательного регулирования и низкий уровень доверия инвесторов

В пресс-службе второго по величине активов российского банка - ВТБ "РГ" сообщили, что банк сейчас изучает возможность запуска подобной площадки. Частные крупные банки, вероятно, по этому пути не пойдут. Анализ аналогичных проектов показал, что в таких платформах очень низкое качество кредитного портфеля при том, что разработка требует значительных инвестиций, говорит руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. Альтернативный вариант выбрал банк "Русский стандарт", начав предоставлять своим клиентам по эквайрингу из малого и среднего бизнеса услуги по финансированию бизнеса в партнерстве с микрокредитными компаниями. В целом это обойдется клиентам примерно так же, как и краудфандинг, при прочих равных условиях, говорит директор департамента эквайринга "Русского стандарта" Инна Емельянова.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Доходность инвестиций на краудрынке, как правило, начинается с 15-20 процентов годовых (против средней максимальной ставки около 7,5 процента по депозитам в крупнейших банках), говорит гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. Однако такой вид финансирования в ближайшее время не станет очевидной альтернативой банковскому кредитованию, считает он. На рынке не так много бизнесов, готовых привлекать и обслуживать дорогие кредиты, тем более, что краудлендинговая платформа Сбербанка планирует работать с сегментом малого и среднего бизнеса, отмечает Самиев. По его мнению, в целом успех платформы будет зависеть от того, как именно будет реализован Сбербанком отбор проектов для финансирования, поскольку многочисленные дефолты и, как следствие, потеря средств клиентами, может отпугнуть их от участия в краудлендинге.

Объемы российского рынка краудлендинга не сопоставимы с таковыми в западных странах, говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Михлина. Такой вид финансирования малого и среднего бизнеса находится на ранней стадии развития из-за ряда сдерживающих факторов. "Это, в первую очередь, отсутствие законодательного регулирования, а также низкий уровень доверия со стороны инвесторов ввиду слабых и непрозрачных скоринговых систем", - отмечает аналитик.

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Действующие акты ЦБ строго подходят к оценке небольших предприятий, что заставляет банки классифицировать ссуды малому и среднему бизнесу в пониженные категории качества, даже если их реальное финансовое положение оценивается как хорошее, говорит Михлина. В то же время сегмент кредитования МСБ характеризуется самым высоким уровнем дефолтности. Передавая таких заемщиков на краудлендинговую платформу, банк снимает с себя риски невозврата кредитов, а решение о принятие на себя риска остается за инвестором, который опирается на предоставленную банком оценку заемщика, подчеркивает эксперт.

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