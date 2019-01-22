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22.01.2019 21:15
Рубрика: Спорт

Потянулись на лед

Ирина Слуцкая рассказала о том, чего ждать от Загитовой и других российских фигуристок на чемпионате Европы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)
23 января в Минске стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Все действующие победители снова выйдут на лед. Это испанский одиночник Хавьер Фернандес, танцевальный дуэт из Франции Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон, наша спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов и, конечно, главная звезда турнира олимпийская чемпионка Алина Загитова.

От Загитовой, как обычно, будут ждать только победы, хотя в этом сезоне она уже проигрывала - и в финале Гран-при, где уступила ровеснице из Японии Рике Кихире, и на чемпионате России, где вперед выкатились 14-15-летние юниорки, освоившие четверные прыжки.

Несмотря на эту неудачу на национальном отборе, Загитовой по силам снова завоевать "золото" в Минске. Более того, на пьедестал могут подняться и две другие российские участницы: Станислава Константинова и Софья Самодурова. Такое мнение в разговоре с корреспондентом "РГ" выразила одна из самых титулованных фигуристок, двукратная олимпийская медалистка, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая.

Ирина, для многих результаты прокатов на ЧР в Саранске, где Алина Загитова и Евгения Медведева заняли итоговые пятое и седьмое места, стали неожиданностью. А для вас?

Ирина Слуцкая: Ошибки наших лидеров действительно удивили. Алина и Женя оступились. Такого никто не ожидал. Но это спорт. Случается всякое. А вот то, что наши молодые девочки исполнили очень сложные прыжки, что все дорожки и шаги в их исполнении оценили самыми высокими уровнями, было предсказуемо.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Алина Загитова без ошибок провела первую тренировку в Минске

У Загитовой уже было провальное выступление на постолимпийском чемпионате мира. Как ей справляться с новой неудачей?

Ирина Слуцкая: Это работа тренера и спортсмена. Мы как болельщики и поклонники лишь можем пожелать Алине, да и всем нашим девочкам, собраться, выступить, показать все, на что они способны.

Вы по собственному опыту знаете, что защищать титул намного сложнее. Это может оказать дополнительное давление на спортсменку?

Ирина Слуцкая: Если бы Алина поехала в Минск отстаивать титул, не имея никаких других достижений в карьере, это была бы одна история. Но Загитова - очень профессиональный спортсмен. Она олимпийская чемпионка. Думаю, здесь борьба пойдет не за то, чтобы защитить титул, а за то, чтобы справиться с собой, со своим волнением, с появившимся осознанием, понятием того, кто она есть на самом деле. Как показывает нынешнее положение дел в европейском фигурном катании, конкуренции там особо нет. Самой главной соперницей могла бы стать Медведева, но она, к сожалению, не попала на чемпионат Европы. Так что все в руках Загитовой. Думаю, она правильно подготовилась к соревнованиям и справится со всеми трудностями.

На лед Дворца спорта в Минске выйдут все сильнейшие фигуристы, в числе которых Алина Загитова и Хавьер Фернандес

В состав команды не включили Елизавету Туктамышеву, пропустившую чемпионат России из-за болезни. Насколько справедливым показалось вам это решение?

Ирина Слуцкая: Сложный вопрос. Конечно, очень жаль, что из-за такого стечения обстоятельств Туктамышева, которая набрала очень хорошую форму в начале сезона, по сути, пропускает главные старты. Но с другой стороны, если молоденькие девчушки - Самодурова, Константинова - выступают, доказывают, что они достойны поехать на Европу, назовите причину их туда не пускать. Если бы решался стратегический вопрос поездки на Олимпиаду, то федерация, возможно, взяла бы тех, кто имеет вес в фигурном катании, кто способен претендовать на определенные места. Здесь немножко другая ситуация. Если так решили, то это правильное решение на сегодняшний день.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Говоря о более серьезных стартах, например, чемпионате мира, и соперницах: Рика Кихира - главная конкурентка россиянок?

Ирина Слуцкая: На чемпионате мира будет много хороших и достойных соперников. Не только Кихира. Выскажу свое личное отношение: я всегда в первую очередь переживаю за россиянок. Мне хочется, чтобы наши девочки побеждали. Но сейчас в женском одиночном катании на высоком уровне выступает не одна, не две, а несколько девушек, за которыми интересно наблюдать. Так что на чемпионате мира будет борьба. Но, мне кажется, наш спорт от этой конкуренции только выигрывает.

За другими видами программы на ЧЕ собираетесь следить? Возможно, это будет последний турнир Хавьера Фернандеса...

Ирина Слуцкая: Будет время - обязательно посмотрю. Это дело всей моей жизни, не могу совсем упускать из вида основные события. Интересно посмотреть за парами и мужским катанием. У нас есть сильные одиночники. Им по силам бороться за медали, в том числе и с шестикратным чемпионом Европы Фернандесом. И все же верю в то, что женское одиночное катание будет в приоритете на этом турнире и вновь весь пьедестал будет за Россией. Пока в Европе нам равных нет.

Спорт Фигурное катание
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