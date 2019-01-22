В среду в Государственной Думе состоится "правительственный час" с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

По сложившейся традиции в преддверии своего выступления на пленарном заседании министр встретился с депутатами фракции "Единая Россия". На встрече речь шла прежде всего о выполнении указа президента от 7 мая 2018 года в части ЖКХ и строительства. Напомню, что президентский указ предполагает реализацию 12 национальных проектов на протяжении шести лет.

Что касается проекта "Жилье и городская среда", то в 2019-2021 годах на него будет выделено почти 319 млрд рублей из федерального бюджета (на текущий год заложено 105,3 млрд рублей). А в 2022-2024 годах на его реализацию планируется направить еще более 557 млрд рублей.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов.

Первый - "Ипотека". Бюджетные ассигнования на него не предусмотрены. В рамках этого проекта предполагается развивать рынок ипотечных ценных бумаг, что в свою очередь приведет к снижению ставок по ипотечным кредитам. В результате ипотека станет вдвое доступнее.

Второй федеральный проект называется "Жилье". Он предусматривает увеличение объемов жилищного строительства до 120 млн квадратных метров в год. В течение ближайших трех лет на это будет выделено около 79 млрд рублей из федерального бюджета.

Третий проект - "Комфортная городская среда". Он реализуется с 2017 года, и за это время благодаря ему было приведено в порядок более 38 тысяч дворов и примерно 6,5 тысячи общественных пространств. На его дальнейшую реализацию в федеральном бюджете заложено около 40 млрд рублей в год.

Четвертый проект касается расселения аварийного жилищного фонда. Отмечу, что за последние 10 лет было ликвидировано 16,5 млн квадратных метров аварийного жилья, более миллиона человек переехали из аварийных домов в новые. Главным оператором этого процесса был фонд содействия реформированию ЖКХ. В конце 2018 года мы приняли закон о продлении его работы на семь лет. За это время нужно снести еще 12 млн квадратных метров аварийного жилья. В федеральном бюджете на 2019-2020 годы на эти цели предусмотрено более 106 млрд рублей. Причем необходимо сделать так, чтобы ежегодно расселялось больше домов, чем признается аварийными.

На встрече с министром мы также обсуждали проблему обеспечения безопасности при использовании газового оборудования в многоквартирных домах. Эта тема стала особенно актуальной после двух недавних трагедий: в Магнитогорске и в Шахтах.

По словам министра, те, кто строит и газифицирует новое жилье, должны будут выполнять целый ряд новых правил. Следование им позволит исключить возможность системных аварий в новостройках.

Если говорить о старом жилом фонде, то там газифицировано около 60% квартир. Чтобы в них тоже не было проблем, нужно регулярно проводить проверку газового оборудования. К сожалению, некоторые граждане не открывают двери своих квартир проверяющим. Попасть к ним можно только на основании судебного решения. В связи с этим министерство подготовило законопроект, который ускоряет процесс получения такого решения.

Наконец, необходимо оснастить квартиры специальными газоанализаторами с функцией отсекания подачи газа. В настоящий момент правительство ищет источники финансирования работ по установке таких приборов.

На "правительственном часе" мы намерены поднять и другие острые проблемы, касающиеся строительства и ЖКХ. Надеюсь, что наш диалог с министром будет конструктивным и плодотворным.