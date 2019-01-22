Исполком ВАДА оставил в силе соответствие РУСАДА кодексу организации

Статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) остается в силе. Такое решение было принято исполкомом ВАДА.

Сегодня в рамках телефонной конференции члены исполкома ознакомились с позицией комиссии ВАДА по соответствию. Было принято во внимание, что российская сторона выполнила необходимое условие - предоставила ВАДА доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Отмечается, что 11 членов исполкома без возражений одобрили сохранение соответствия РУСАДА кодексу ВАДА. Аудит соответствия был проведен 11-12 декабря 2018 года, и результаты удовлетворили представителей международной организации.

Данные московской лаборатории должны были быть переданы ВАДА до 31 декабря 2018 года. К тому моменту эксперты ВАДА дважды побывали в Москве, однако получить данные не смогли. В министерстве спорта РФ неоднократно подчеркивали, что это произошло не по вине российской стороны, так как оборудование специалистов не было сертифицировано. В итоге в январе делегация ВАДА в третий раз приехала в Россию и успешно провела работу по получению данных.

Несмотря на то, что такая задержка вызвала негативную реакцию недоброжедательно настроенных к России лиц и организаций, ВАДА не стало прислушиваться к этим предвзятым мнениям и приняло свое решение. В заявлении, опубликованном на сайте ВАДА, подчеркивается, что экспертная группа всесторонне сотрудничала с российскими властями, получила полный доступ к лаборатории и смогла провести все необходимые операции.

"Исполком был рад узнать о значительном прогрессе, который был достигнут в решении этого вопроса с сентября прошлого года, когда РУСАДА было восстановлено на строгих условиях, - заявил президент ВАДА Крейг Риди. - Сбор всех важных данных является значительным шагом, и этого нелегко было достичь. Нам предстоит сделать гораздо больше, но, несомненно, мы продвинулись значительно дальше, чем могли бы, не прими в сентябре исполком такого решения".

Вместе с тем, статус РУСАДА пока не подтвержден окончательно, так как теперь необходимо провести еще несколько этапов до полноценного восстановления в правах нашей организации. В частности, до 30 июня 2019 года все подозрительные допинг-пробы из московской лаборатории должны быть переданы ВАДА на перепроверку.

"Мы переходим к следующему этапу, а именно - к проверке достоверности данных, полученных из бывшей московской лаборатории, чтобы мы могли их использовать для идентификации спортсменов, нарушавших правила, - сказал Риди. - Это наша миссия, которая, по нашему глубокому убеждению, отвечает интересам "чистого" спорта и спортсменов во всем мире".