В континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Их результаты напрямую влияют на схему плей-офф, куда попадет 16 сильнейших клубов.

Юлиус Гудачек (слева) признался, что спартаковцы не хотели бы в плей-офф встречаться с ЦСКА или СКА. Фото: РИА Новости

Любопытная ситуация сложилась в Западной конференции, где два московских клуба идут вровень на пятом и шестом местах. Речь о "Спартаке" и "Динамо". Аккурат после Матча звезд, прошедшего в Казани, эти клубы провели очередные домашние матчи. "Красно-белые" на удивление легко справились с нижегородским "Торпедо" - 6:1. "Бело-голубые" же уступили "Северстали" в овертайме 1:2. Теперь команды сравнялись по набранным очкам - по 59, но динамовцы стоят в таблице выше за счет большего количества побед в основное время. Теперь главная интрига - что ждет команды в плей-офф, поскольку "этажом выше" все тоже очень плотно. Финский "Йокерит", долгое время державшийся на третьей строчке, проиграл дома "Нефтехимику" 1:2, и остался четвертым. "Джокеры" на очко отстают от ярославского "Локомотива", который сегодня уже после подписания номера встречался с лидером сезона ЦСКА. Правда, у финнов игра в запасе.

Вопрос, с кем лучше встречаться в плей-офф, и не только это, корреспондент "РГ" обсудил с вратарем "Спартака" Юлиусом Гудачеком.

Юлиус, вам важно, с какого места выходить в плей-офф?

Юлиус Гудачек: Да, конечно. Никто не хочет играть с ЦСКА или СКА в плей-офф. Поэтому мы хотим занять пятое или шестое место.

Учитывая, что удачнее всего "Спартак" в регулярном чемпионате играл с "Йокеритом", финны наверное были бы самым лучшим соперником?

Юлиус Гудачек: Ну не знаю. Да, у нас были хорошие игры с "Йокеритом", но плей-офф - это вообще другая лига. Здесь все начинается с нуля. Могу одно сказать - лучше встретиться с "Йокеритом" или "Локо", чем со СКА или ЦСКА. Так что надо место не ниже шестого занять.

Вы, наверное, и сами не знаете, что от следующего матча ждать - то удачные матчи у команды, то провалы.

Юлиус Гудачек: Нам надо всегда настраиваться на матч, как на последний. Впереди "Северсталь" и "Динамо", команды из нашей конференции. Надо брать в каждой игре очки обязательно.

Что "Спартак" может показать в этом плей-офф?

Юлиус Гудачек: У нас очень хорошая команда. Если не будет травм у наших лидеров, то с любым соперником в плей-офф можем побороться и себя показать.

"Спартак" - ваша третья команда КХЛ после "Сибири" и "Северстали". Как вам играть за "красно-белых"?

Юлиус Гудачек: Мне здесь очень комфортно. Москва как город очень понравился и мне, и моей семье. Красивая арена, атмосфера на трибунах - вообще бомба.

Что же касается Восточной конференции, то сегоднянеожиданно оступился один из лидеров. Омский "Авангард" во Владивостоке был бит "Адмиралом" 1:4. Хабаровский "Амур" уступил дома "Сибири" 2:4, и таким образом клуб опустился на последнее место, пропустив вперед как раз соседей из Владивостока. Впрочем, ни те, ни другие о плей-офф уже давно не помышляют. Даже "Куньлунь", идущий в конференции девятым, сохраняет лишь призрачные шансы на кубковую восьмерку. Китайский клуб по буллитам проиграл сегодня дома "Салавату" 2:3, и, как и "Сибирь", отстает от замыкающего зону плей-офф "Трактора" на семь очков.

Лидер Востока "Автомобилист" провел репетицию первого раунда Кубка Гагарина - команда Андрея Мартемьянова встречалась как раз с "Трактором", с которым, с большой долей вероятности, сыграет и в плей-офф. Результат матча - 3:0 в пользу "Авто". А вот магнитогорский "Металлург" дома проиграл "Барысу" 1:3. Казахстанский клуб взлетел уже на третье место в конференции. "Магнитка" теперь лишь пятая.