Южная Корея пригласила КНДР вместе отметить годовщину ОИ в Пхенчхане

Провинция Канвон, на территории которой расположен Пхенчхан, пригласила северокорейских представителей вместе отметить годовщину начала Зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил губернатор южнокорейской провинции Канвон Чхве Мун Сун в ходе пресс-конференции, которая прошла в Клубе иностранных журналистов в Сеуле.

Напомним, что Зимние Олимпийские Игры 2018 года стартовали 8 февраля прошлого года. КНДР направила свою сборную, а также высокопоставленные делегации, которые приняли участие в церемониях открытия и закрытия Игр. ОИ в Пхенчахе стали мероприятием, которое позволило существенно улучшить межкорейские отношения и сблизиться Сеулу и Пхеньяну.

По словам губернатора Чхве, в ознаменование годовщины с момента начала ОИ-2018 они задумали целую серию мероприятий, где подразумевается участие и гостей из Северной Кореи. Среди акций - хоккейный турнир с участием сборных Юга, Севера, Латвии и Венгрии, совместные показательные выступления тхэквондистов Юга и Севера, а также "концерт мира". Примечательно, что в хоккейном турнире хоккеисты Юга и Севера будут выступать вместе, в составе сборных "Единая Корея-1" и "Единая Корея-2".

"Мы уже отправили официальное приглашение в Северную Корею и ждем их ответа", - добавил Чхве Мун Сун, выразив надежду, что представители КНДР примут приглашение и приедут в Пхенчхан.

Отвечая на вопрос о том, кого губернатор провинции Канвон хотел бы видеть на мероприятиях, Чхве Мун Сун с юмором ответил, что "конечно был бы рад приезду лидера КНДР Ким Чен Ына", но затем добавил, что официальное приглашение отправлено на имя главы министерства спорта КНДР Ким Иль Гука. Чхве подытожил, что будет рад приезду любых гостей из Северной Кореи, присутствие которых поможет продолжить "наследие мира" на Корейском полуострове, начатое на ОИ-2018.