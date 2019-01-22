Избитый актером Виторганом режиссер Богомолов рассказал о самочувствии

43-летний российский актер, режиссер, сценарист и поэт Константин Богомолов, избитый актером Максимом Виторганом, опубликовал в Instagram пост, которым проинформировал подписчиков о самочувствии.

"Дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля "преступление и наказание", к которому я скоро приступаю", - описал пережитое и грядущее деятель культуры (орфография и пунктуация - авторские).

В комментариях - легкое недоумение, поскольку некоторые юзеры предполагали, что растиражированная СМИ информация о драке артистов - не более чем "утка".

В то же время подписчики отметили отрадность факта, что конфликт произошел из-за женщины, что свидетельствует о традиционной сексуальной ориентации противников. Режиссеру желают "здоровья крепкого".

Как сообщается, к текущему моменту заявлений от Богомолова на Виторгана в полицию не поступало.

Константин Богомолов родился в 1975 году в Москве в семье кинокритиков Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой. Окончил отделение русской филологии филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Тема диплома - "Мотивы волшебной сказки в "Капитанской дочке".

Лауреат театральной премии "Чайка" - за спектакль "Много шума из ничего", Премии Олега Табакова - за "оригинальное прочтение отечественной классики", Премии имени Олега Янковского - как "Творческое открытие".

До ноября 2013 года занимал пост помощника художественного руководителя МХТ имени Чехова. В 2014-м стал штатным режиссером "Ленкома".

Как кинорежиссер и сценарист выступил на фильмах "Год, когда я не родился", "Настя" - по рассказу Владимира Сорокина, сериала "Содержанки".