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22.01.2019 23:34
Рубрика: Общество

Татьянам - вход бесплатный

Как студенты отметят свой праздник
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 13(7771)
Учащиеся российских вузов 25 января по традиции отметят свой главный праздник - Татьянин день. Московские студенты впервые попрощаются с сессией на общегородском уровне - экскурсии, квесты, флешмобы для них подготовили парки, музеи, ледовые катки и молодежные центры.

Как рассказала глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, вывести праздник на новый уровень предложили сами студенты. Они же и помогли составить программу - с учетом своих интересов. Принять виновников торжества готовы 32 площадки в разных округах города. По словам руководителя движения "Студенты Москвы" Давида Арутюняна, праздничное "меню" обширное: каждый сможет выбрать занятие по вкусу. Например, музыкально настроенным стоит заглянуть в лекторий Музея Москвы. Здесь студенты вместе со "звездами" устроят рэп-баттл, а в Доме культуры ВДНХ выявят сильнейшего на турнире по киберспорту. Еще одна схватка, но уже интеллектуальная, запланирована в Ресурсном центре НКО. В Цифровом деловом пространстве на Покровке состоится закрытый предпоказ фильма Евгения Торреса "Трудности выживания".

Фото: Сергей Куксин
В технологическом университете отменили зачетки

Любителей активного отдыха и спорта ждет сюрприз: два горнолыжных склона "Ново-Переделкино" и "Куркино" 25 января с 18.00 до 22.00 будут бесплатными. Главное - взять лыжи и сноуборды, а еще захватить студенческие билеты. Зовут студентов и в квест по улицам города. Главный приз - полет всей командой на вертолете. Усадьба Воронцово ждет в гости отличников: в кофейне у катка угостят бесплатным кофе. Чтобы получить вкусный бонус, придется показать зачетку и выложить в Instagram селфи с хэштегом #отличник_Воронцово.

Парк "Россия - моя история" проведет акцию "Счастливый день". А это значит, что всем Татьянам - вход бесплатный. Финальный аккорд прозвучит на ВДНХ, где под занавес дня устроят дискотеку на льду и концерт.

Общество Ежедневник Стиль жизни Общество Ежедневник Праздники Татьянин день
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