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22.01.2019 17:43
Рубрика: Экономика

Роботы наступают

Успешными будут работодатели, которые постоянно обучают своих работников
Текст: Марина Гусенко
На рынке труда грядут глобальные перемены. Благодаря искусственному интеллекту, автоматизации и робототехнике будут создаваться новые рабочие места, однако те, кто потеряет работу в это переходное время, возможно, будут наименее подготовленными к тому, чтобы воспользоваться новыми возможностями.
Будет ли человек в ближайшем будущем конкурировать с роботом за рабочее место - зависит от политики государств. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС Будет ли человек в ближайшем будущем конкурировать с роботом за рабочее место - зависит от политики государств. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Будет ли человек в ближайшем будущем конкурировать с роботом за рабочее место - зависит от политики государств. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Об этом говорится в глобальном докладе Международной организации труда (МОТ), презентация которого прошла 22 января в Женеве. В нем говорится, что профессиональные навыки, востребованные сегодня, не будут соответствовать рабочим местам завтрашнего дня, а вновь приобретаемые навыки могут быстро устаревать. Озеленение экономики стран позволит создавать миллионы рабочих мест благодаря внедрению устойчивых методов производства и чистых технологий, однако другие рабочие места будут исчезать по мере того, как страны начнут сворачивать углеродозависимые и ресурсоемкие отрасли.

Как отметил гендиректор МОТ Гай Райдер, образование в течение жизни приобретает первостепенное значение. "Навыки, полученные в начале жизни, не будут служить долго. Их срок годности очень короткий", - говорит Гай Райдер. Работа и обучение должны быть постоянно переплетены, и успешными будут только те работодатели, которые постоянно обучают своих работников.

Фото: pixabay
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Как отмечает Гай Райдер, финансировать обучение взрослых людей должны из нескольких источников: за счет государства (налоговые политики стран должны это позволять), социальных фондов и работодателей. На работниках должна быть ответственность за получение и применение этих знаний. В докладе приводится несколько цифр, подтверждающих важность непрерывного образования.

Так, по данным ОЭСР, в среднем девять процентов рабочих мест в странах, входящих в эту организацию, подвержены высокому риску автоматизации. Но для 50-70 процентов работников полного замещения не произойдет, хотя автоматизация коснется большой доли операций, что изменит сам порядок их выполнения. По данным Всемирного банка, две трети всех рабочих мест в развивающихся странах могут быть автоматизированы. Данные ВЭФ говорят: почти 50 процентов компаний прогнозируют, что к 2022 году автоматизация вызовет сокращение числа их работников, занятых на условиях полного рабочего дня.

Будет ли человек в ближайшем будущем конкурировать с роботом за рабочее место - зависит не только от развития технологий, но и от политики государств. В странах должны приниматься политические решения, которые бы контролировали дальнейшее применение робототехники, считает Гай Райдер.

Как сказал "Российской газете" министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, Россия тоже принимала участие в подготовке глобального доклада. В МОТ был представлен национальный доклад на эту тему, подготовленный при участии профсоюзов и работодателей.

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