Новости

В сети обнародовано видео создания автомобилей Aurus 21:00
В Ленобласти произошел крупный пожар на пилораме 20:58
ABBA снова перенесла выпуск новых песен и виртуальный мировой тур 20:56
Косачев объяснил суть нового соглашения о сотрудничестве ФРГ и Франции 20:55
Усэйн Болт завершил карьеру футболиста 20:41
Курировавший российское направление дипломат уходит из Госдепа США 20:25
На МКАД столкнулись пять автомобилей 20:19
Видео: Криминалисты осматривают угнанный самолет Сургут-Москва 20:15
Россия и Япония подтвердили свою заинтересованность в мирном договоре 20:13
В Варшаве попытались протаранить дворец президента 20:03
Мединский пригрозил уголовным делом авторам фильма о Льве Яшине 19:50
Пермские ученые разработают "мозги" для телескопов 19:47
В Париже ограбили банк рядом с Елисейским дворцом 19:42
Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак 19:33
В Подмосковье почтальона наградили за спасение пенсий от грабителя 19:32
СК опубликовал видео тушения танкеров в Черном море 19:24
Какие рейсы задержаны из-за ЧП с самолетом Сургут-Москва 19:22
В Кремле обещают не один раунд переговоров с Японией 19:20
В Сургуте опровергли наличие оружия у угонщика самолета 19:16
Буксир доставил 12 моряков сгоревших кораблей в порт Керчи 19:00
СК обнародовал видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва 19:00
Игрок "Кардиффа" Сала перед вылетом жаловался на безопасность полета 18:56
Путин: Решение по мирному договору должно быть приемлемо для РФ и Японии 18:38
Воронежский врач заработал полмиллиона рублей на мертвецах 18:37
Певец Крис Браун арестован в Париже по делу о групповом изнасиловании 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 19:46
Рубрика: В мире

Ласково просим в Одессу, Нетаньяху

Премьер Израиля не заметил открытого в Киеве барельефа Симону Петлюре
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)
Президент Украины Петр Порошенко посетил Израиль. Местные СМИ уделили до обидного мало внимания его двухдневному вояжу, да и украинские акцентировались преимущественно на подписании соглашения о создании зоны свободной торговли между странами. Договор о зоне свободной торговли Украина и Израиль готовили едва ли не с начала века, согласование текста проходило при Ющенко и Януковиче. Только при Порошенко Тель-Авив под разными предлогами трижды откладывал подписание документа. Но эти детали не помешали Порошенко объявить это событие "историческим", о котором обе страны мечтали 50 (!) лет. Не стоит, наверное, напоминать, что полвека назад Израиль воевал с арабскими соседями, а государства Украина не существовало в помине. Другое дело, что нынешний украинский президент не первый год пребывает в параллельной исторической и политической реальностях, которые он всегда возит с собой и навязывает гостеприимным хозяевам, прекрасно понимая, что те скованы дипломатическим протоколом.
После теплого приема в Израиле, который оказали Порошенко, украинский президент пригласил израильского премьера в Одессу. На снимке: сожженный националистами в 2014 году Дом профсоюзов в Одессе. Фото: Нигина Бероева/ Комсомольская правда После теплого приема в Израиле, который оказали Порошенко, украинский президент пригласил израильского премьера в Одессу. На снимке: сожженный националистами в 2014 году Дом профсоюзов в Одессе. Фото: Нигина Бероева/ Комсомольская правда
После теплого приема в Израиле, который оказали Порошенко, украинский президент пригласил израильского премьера в Одессу. На снимке: сожженный националистами в 2014 году Дом профсоюзов в Одессе. Фото: Нигина Бероева/ Комсомольская правда

Соглашение, подписанное в присутствии Порошенко и Нетаньяху, предполагает отмену ввозных пошлин на 80 процентов украинских промышленных товаров и должно открыть украинский рынок для израильского экспорта. При этом торговый баланс никогда не был в пользу Украины - Киев с момента обретения независимости покупал в Израиле больше, чем продавал. Примечательно, что Израиль так и не ратифицировал соглашение о трудовой миграции, согласно которому до 15 тысяч украинцев в год - преимущественно строители - могли бы без бюрократических проволочек получать работу в стране. Это политическое решение отложено в долгий ящик.

Барельеф Петлюры установили в Киеве

Перед визитом Порошенко источники в его администрации анонсировали встречу с главой древнейшей Иерусалимской церкви Феофилом, от которого Порошенко намеревался получить одобрение и признание раскольнической "православной церкви Украины". Однако Иерусалимский патриарх, сославшись на недомогание, встречу с Порошенко отменил. И расстроенный украинский президент поехал утолять печали к Стене плача, где и были сделаны фотографии, ставшие источником для массы шуток в украинских социальных сетях, в том числе с отчетливым антисемитским подтекстом.

В момент, когда Порошенко вкладывал записку между вечными камнями, в Киеве, в присутствии членов украинского правительства и с почетным караулом открывали барельеф Симона Петлюры - главаря украинских националистов времен Гражданской войны, инициатора варварских еврейских погромов. Он, как известно, был убит в Париже евреем Самуилом Шварцбурдом в отместку за загубленных гайдамаками Петлюры родственников. Французский суд в 1927 году триумфально оправдал Шварцбурда, признав его право на месть, а Петлюру назвал преступником и антисемитом.

Порошенко пообещал Украине улучшение жизни через три года

Возможно, если бы премьер израильского государства Биньямин Нетаньяху знал о том, что происходило в понедельник в Киеве, он не сказал бы Порошенко о высокой оценке его усилий "по уменьшению уровня антисемитизма на Украине". Но он это сказал, а Порошенко в ответ пригласил его в Одессу, чтобы "продемонстрировать, как происходит это международное объединение наших народов".

Правда, Одесса сегодня - не лучшее место для демонстрации отсутствия антисемитизма на Украине: из 10-12 тысяч евреев, проживших в городе до "революции достоинства", сегодня в городе у моря осталась в лучшем случае половина. Еще в конце 2014 года, через восемь месяцев после госпереворота, Министерство иммиграции и абсорбции Израиля констатировало резкий - в 2,5 раза - рост миграции евреев с Украины, причем чаще всего они бежали из Киева и Одессы. С тех пор Украина остается главным источником новых репатриантов для Израиля.

Одесса сегодня - не лучшее место для демонстрации отсутствия антисемитизма на Украине

Проводимая Киевом на официальном уровне героизация погромщика Петлюры, покровителей и организаторов Холокоста вроде Шухевича, Бандеры и прочих нацистских прихвостней, обернулась практически ежедневными антисемитскими выходками со стороны их современных последователей: осквернением могил и памятников, избиениями по "национальному признаку". Случались и дипломатические скандалы: в 2016 году президент Израиля Реувен Ривлин досрочно прекратил визит на Украину после того, как его в Верховной раде "захлопали" представители партии "Свобода" и прочие "добровольцы АТО". В апреле прошлого года 57 членов американского конгресса требовали от госдепа обратить внимание на рост антисемитизма на Украине, приведя удручающую статистику. В июле же Центр Симона Визенталя потребовал от Киева отставки военного прокурора Матиоса - опять же за антисемитские высказывания. И уже в конце этого года посол Израиля на Украине Йоэль Лион нотой выразил свое возмущение объявлением 2019 года на Украине годом Степана Бандеры.

Впрочем, Матиос по-прежнему на своем месте, а культ Бандеры и Петлюры на Украине продолжает крепнуть и развиваться при активной поддержке Порошенко.

Томос и проституция

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил легализовать на Украине проституцию. Примечательны причины, которые подтолкнули его к этой инициативе: сегодня вся торговля телом на Украине находится под контролем правоохранителей, что очень их развращает и коррумпирует.

В Волынской области Украины совершено нападение на православный храм

"Надо немедленно принимать решение. Да, это непросто, но тем не менее надо признавать реалии и делать их менее опасными для общества", - сказал он в интервью скандально известному местному журналисту Дмитрию Гордону. При этом Луценко оговорился, что легализация проституции - сложный вопрос "с точки зрения христианской морали". Вероятно поэтому, как считает генпрокурор, до сих пор никто из субъектов законодательной инициативы не решился поставить этот вопрос ребром.

Здесь Луценко привычно соврал: еще в 2015 году ближайший соратник главы МВД Арсена Авакова депутат парламента Антон Геращенко предлагал провести референдум на эту тему. Что легко объяснимо: о том, что именно его патрон Аваков контролирует нелегальный игорный рынок и "девушек низкой социальной ответственности", на Украине не говорит только ленивый. Также за легализацию проституции высказывался близкий к посольству США депутат Сергей Лещенко, известный в первую очередь поддержкой гей-парадов. И хотя вопрос о легализации проституции с точки зрения христианства выглядит неприемлемым, продвигать эту идею высшее руководство страны, к которому, безусловно, относится Луценко, начало только с получением так называемого томоса. Вероятно, оба эти события связаны глубже, чем кажется на первый взгляд.

Подготовил Петр Лихоманов

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин: Решение по мирному договору должно быть приемлемо для РФ и Японии
Исполком ВАДА оставил в силе соответствие РУСАДА кодексу организации
Число погибших при крушении Ту-22М3 под Мурманском возросло до трех
Опубликовано видео штурма салона угнанного самолета Сургут-Москва
Тимошенко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины