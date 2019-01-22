Президент Украины Петр Порошенко посетил Израиль. Местные СМИ уделили до обидного мало внимания его двухдневному вояжу, да и украинские акцентировались преимущественно на подписании соглашения о создании зоны свободной торговли между странами. Договор о зоне свободной торговли Украина и Израиль готовили едва ли не с начала века, согласование текста проходило при Ющенко и Януковиче. Только при Порошенко Тель-Авив под разными предлогами трижды откладывал подписание документа. Но эти детали не помешали Порошенко объявить это событие "историческим", о котором обе страны мечтали 50 (!) лет. Не стоит, наверное, напоминать, что полвека назад Израиль воевал с арабскими соседями, а государства Украина не существовало в помине. Другое дело, что нынешний украинский президент не первый год пребывает в параллельной исторической и политической реальностях, которые он всегда возит с собой и навязывает гостеприимным хозяевам, прекрасно понимая, что те скованы дипломатическим протоколом.

После теплого приема в Израиле, который оказали Порошенко, украинский президент пригласил израильского премьера в Одессу. На снимке: сожженный националистами в 2014 году Дом профсоюзов в Одессе. Фото: Нигина Бероева/ Комсомольская правда

Соглашение, подписанное в присутствии Порошенко и Нетаньяху, предполагает отмену ввозных пошлин на 80 процентов украинских промышленных товаров и должно открыть украинский рынок для израильского экспорта. При этом торговый баланс никогда не был в пользу Украины - Киев с момента обретения независимости покупал в Израиле больше, чем продавал. Примечательно, что Израиль так и не ратифицировал соглашение о трудовой миграции, согласно которому до 15 тысяч украинцев в год - преимущественно строители - могли бы без бюрократических проволочек получать работу в стране. Это политическое решение отложено в долгий ящик.

Перед визитом Порошенко источники в его администрации анонсировали встречу с главой древнейшей Иерусалимской церкви Феофилом, от которого Порошенко намеревался получить одобрение и признание раскольнической "православной церкви Украины". Однако Иерусалимский патриарх, сославшись на недомогание, встречу с Порошенко отменил. И расстроенный украинский президент поехал утолять печали к Стене плача, где и были сделаны фотографии, ставшие источником для массы шуток в украинских социальных сетях, в том числе с отчетливым антисемитским подтекстом.

В момент, когда Порошенко вкладывал записку между вечными камнями, в Киеве, в присутствии членов украинского правительства и с почетным караулом открывали барельеф Симона Петлюры - главаря украинских националистов времен Гражданской войны, инициатора варварских еврейских погромов. Он, как известно, был убит в Париже евреем Самуилом Шварцбурдом в отместку за загубленных гайдамаками Петлюры родственников. Французский суд в 1927 году триумфально оправдал Шварцбурда, признав его право на месть, а Петлюру назвал преступником и антисемитом.

Возможно, если бы премьер израильского государства Биньямин Нетаньяху знал о том, что происходило в понедельник в Киеве, он не сказал бы Порошенко о высокой оценке его усилий "по уменьшению уровня антисемитизма на Украине". Но он это сказал, а Порошенко в ответ пригласил его в Одессу, чтобы "продемонстрировать, как происходит это международное объединение наших народов".

Правда, Одесса сегодня - не лучшее место для демонстрации отсутствия антисемитизма на Украине: из 10-12 тысяч евреев, проживших в городе до "революции достоинства", сегодня в городе у моря осталась в лучшем случае половина. Еще в конце 2014 года, через восемь месяцев после госпереворота, Министерство иммиграции и абсорбции Израиля констатировало резкий - в 2,5 раза - рост миграции евреев с Украины, причем чаще всего они бежали из Киева и Одессы. С тех пор Украина остается главным источником новых репатриантов для Израиля.

Одесса сегодня - не лучшее место для демонстрации отсутствия антисемитизма на Украине

Проводимая Киевом на официальном уровне героизация погромщика Петлюры, покровителей и организаторов Холокоста вроде Шухевича, Бандеры и прочих нацистских прихвостней, обернулась практически ежедневными антисемитскими выходками со стороны их современных последователей: осквернением могил и памятников, избиениями по "национальному признаку". Случались и дипломатические скандалы: в 2016 году президент Израиля Реувен Ривлин досрочно прекратил визит на Украину после того, как его в Верховной раде "захлопали" представители партии "Свобода" и прочие "добровольцы АТО". В апреле прошлого года 57 членов американского конгресса требовали от госдепа обратить внимание на рост антисемитизма на Украине, приведя удручающую статистику. В июле же Центр Симона Визенталя потребовал от Киева отставки военного прокурора Матиоса - опять же за антисемитские высказывания. И уже в конце этого года посол Израиля на Украине Йоэль Лион нотой выразил свое возмущение объявлением 2019 года на Украине годом Степана Бандеры.

Впрочем, Матиос по-прежнему на своем месте, а культ Бандеры и Петлюры на Украине продолжает крепнуть и развиваться при активной поддержке Порошенко.

Томос и проституция

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил легализовать на Украине проституцию. Примечательны причины, которые подтолкнули его к этой инициативе: сегодня вся торговля телом на Украине находится под контролем правоохранителей, что очень их развращает и коррумпирует.

"Надо немедленно принимать решение. Да, это непросто, но тем не менее надо признавать реалии и делать их менее опасными для общества", - сказал он в интервью скандально известному местному журналисту Дмитрию Гордону. При этом Луценко оговорился, что легализация проституции - сложный вопрос "с точки зрения христианской морали". Вероятно поэтому, как считает генпрокурор, до сих пор никто из субъектов законодательной инициативы не решился поставить этот вопрос ребром.

Здесь Луценко привычно соврал: еще в 2015 году ближайший соратник главы МВД Арсена Авакова депутат парламента Антон Геращенко предлагал провести референдум на эту тему. Что легко объяснимо: о том, что именно его патрон Аваков контролирует нелегальный игорный рынок и "девушек низкой социальной ответственности", на Украине не говорит только ленивый. Также за легализацию проституции высказывался близкий к посольству США депутат Сергей Лещенко, известный в первую очередь поддержкой гей-парадов. И хотя вопрос о легализации проституции с точки зрения христианства выглядит неприемлемым, продвигать эту идею высшее руководство страны, к которому, безусловно, относится Луценко, начало только с получением так называемого томоса. Вероятно, оба эти события связаны глубже, чем кажется на первый взгляд.

Подготовил Петр Лихоманов