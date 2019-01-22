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22.01.2019 20:29
Рубрика: Общество

Робот пашет и сеет

В Китае поля доверят умным машинам
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)
К 2025 году китайские фермы должны полностью перейти на автоматизированную агротехнику. Беспилотные машины будут самостоятельно сажать и удобрять растения, а затем собирать урожай. Само по себе это сообщение уже не слишком удивляет, ведь Китай сегодня является мировым лидером по внедрению умных машин. Удивительно другое: роботизация для Китая уже вовсе не прихоть, а необходимость, поскольку стране, как ни странно, не хватает рабочих рук, чтобы прокормить огромное население. Большинству фермеров уже далеко за 50, а молодежь все чаще уезжают из поселков в города. В 1991 году в китайском сельхозсекторе было занято 55 процентов населения, а в 2017-м - лишь 18.

Для решения проблемы начат эксперимент по полной автоматизации сельского хозяйства. Проходят испытания беспилотные тракторы и комбайны, дроны-опрыскиватели и рисопосадочные машины. Сразу выявились серьезные проблемы. Конечно, пока такая техника обходится слишком дорого. Роботизированный трактор стоит около 90 тысяч долларов, в четыре раза дороже обычного. Большинство хозяйств такую цену не потянут. Впрочем, ситуация может измениться, когда начнется массовое производство машин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Но цена - не единственное препятствие. Разнообразие рельефа страны мешает роботам перемещаться даже на одном участке. И наконец, главное - небольшой размер большинства фермерских хозяйств. Более 90 процентов не превышают по площади 1 гектар, что недостаточно для разворачивания беспилотной техники. Эксперты надеются, что, когда правительство позволит брать в аренду большие площади, средний размер ферм увеличится.

Автоматизация сельского хозяйства пока остается одной из самых сложных задач для робототехников. С ней столкнулись и японские фермеры. Беспилотники стоят слишком дорого, а их функционал ограничен. Пока роботы не поумнеют и не подешевеют, нехватку рабочей силы в Японии будут восполнять мигранты. В США фермеры также пытаются заменить людей техникой, и тоже без особого успеха. Скажем, роботы плохо справляются с уборкой урожая. Поэтому агрономы меняют принцип посадки растений и даже модифицируют семена, чтобы облегчить роботам работу.

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