Колобков: Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество с ВАДА

"Сегодня совет учредителей ВАДА принял решение сохранить статус соответствия РУСАДА кодексу ВАДА. Я приветствую это решение, - приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта. - Для того, чтобы оно было принято, министерством спорта, Следственным комитетом совместно с экспертами ВАДА была проведена большая организационная работа. Было решено много процессуальных вопросов, было согласовано оборудование, на котором производилась процедура копирования. Был обеспечен беспрепятственный доступ к основным аналитическим данным - к оборудованию, к серверам, благодаря чему эксперты могли оперативно получить необходимую информацию и передать ВАДА. Теперь ВАДА переходит к новому этапу - будет проведена проверка базы данных. Я и в дальнейшем надеюсь на такое же конструктивное сотрудничество со стороны ВАДА и его экспертов".
Исполком ВАДА принял решение сохранить статус РУСАДА после ознакомления с докладом комиссии по соответствию. Теперь российской стороне до 30 июня 2019 года необходимо предоставить на перепроверку те допинг-пробы из базы данных московской лаборатории, которые покажутся подозрительными.
Напомним, в сентябре ВАДА вернуло РУСАДА статус соответствия на условии предоставления доступа к данным московской лаборатории. Это условие было успешно выполнена, на чем сегодня сделал акцент и глава ВАДА Крейг Риди.