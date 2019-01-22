Колобков: Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество с ВАДА

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение сохранить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации. Министр спорта РФ Павел Колобков приветствовал этот вердикт.

"Сегодня совет учредителей ВАДА принял решение сохранить статус соответствия РУСАДА кодексу ВАДА. Я приветствую это решение, - приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта. - Для того, чтобы оно было принято, министерством спорта, Следственным комитетом совместно с экспертами ВАДА была проведена большая организационная работа. Было решено много процессуальных вопросов, было согласовано оборудование, на котором производилась процедура копирования. Был обеспечен беспрепятственный доступ к основным аналитическим данным - к оборудованию, к серверам, благодаря чему эксперты могли оперативно получить необходимую информацию и передать ВАДА. Теперь ВАДА переходит к новому этапу - будет проведена проверка базы данных. Я и в дальнейшем надеюсь на такое же конструктивное сотрудничество со стороны ВАДА и его экспертов".

Исполком ВАДА принял решение сохранить статус РУСАДА после ознакомления с докладом комиссии по соответствию. Теперь российской стороне до 30 июня 2019 года необходимо предоставить на перепроверку те допинг-пробы из базы данных московской лаборатории, которые покажутся подозрительными.

Напомним, в сентябре ВАДА вернуло РУСАДА статус соответствия на условии предоставления доступа к данным московской лаборатории. Это условие было успешно выполнена, на чем сегодня сделал акцент и глава ВАДА Крейг Риди.