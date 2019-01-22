Концентрация кокаина в Темзе превысила норму

Британские ученые зафиксировали опасный уровень концентрации наркотических веществ в реке Темза. Кокаин и его метаболиты попадают в водоем с отходами через канализацию и наносят серьезный вред рыбам и животным. Лондонская система фильтрации, которая должна отделять вредные вещества, не справляется.

Повышенная концентрация наркотических веществ в водах Темзы повлияла на поведение живущих в реке угрей: они стали проявлять несвойственную им активность, сообщает газета The Times.

Концентрация кофеина, кокаина и бензоилэкгонина, являющегося продуктом метаболизма кокаина, в поступающей на очистные станции жидкости превышает микрограмм на литр.