Косачев объяснил суть нового соглашения о сотрудничестве ФРГ и Франции

Германия и Франция ответили на растущую самодостаточность США и неблагополучие в единой Европе подписанием нового соглашения о сотрудничестве, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали новое соглашение о сотрудничестве двух государств. Документ был завизирован в городе Ахен на западе ФРГ и получил название "Ахенское соглашение".

Договор регулирует отношения Берлина и Парижа во внешней политике, обороне и безопасности. Также он предусматривает укрепление конкурентоспособности Германии и Франции, экономическую интеграцию, продвижение совместных интересов двух стран в различных международных организациях, в частности, в ООН, развитие гуманитарных связей между Германией и Францией.

"В целом очевидна попытка ответить укреплением оси Париж - Берлин на растущую самодостаточность США, брекзит, рост евроскептицизма в самой Европе и иные процессы, рассматриваемые в качестве угроз европейскому проекту", - сказал Косачев в беседе с ТАСС.

При этом он назвал противоречивым заявленное в договоре стремление добиваться оформления единой позиции Евросоюза при голосовании в ООН при том, что в качестве цели обозначается обретение Германией статуса постоянного члена Совбеза ООН. Сенатор считает, что было бы логичнее, если бы в ООН был представлен один международный субъект - Евросоюз.

Подписание соглашения в Ахене Косачев считает знаковым событием. "Цель обозначена в договоре: подготовиться к вызовам, стоящим перед двумя государствами и Европой в XXI веке. И здесь вызовы - не риторический оборот, а вполне конкретный перечень проблем, с которым столкнулся западноевропейский проект", - отметил он.