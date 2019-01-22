Германия и Франция подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции

Германия и Франция подписали новое соглашение о двустороннем сотрудничестве. Документ был завизирован в городе Ахен на западе ФРГ, бывшем в древности столицей государства Карла Великого, поэтому получил название "Ахенское соглашение".

Договор регулирует отношения Берлина и Парижа во внешней политике, обороне и безопасности. Также он предусматривает укрепление конкурентоспособности Германии и Франции, экономическую интеграцию, продвижение совместных интересов двух стран в различных международных организациях, в частности в ООН, развитие гуманитарных связей между Германией и Францией.

Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии, дружба между Берлином и Парижем, учитывая многочисленные войны, не является чем-то само собой разумеющимся", но Ахенский договор "заложит фундамент для взаимодействия Германии и Франции".

Ахенское соглашение называют дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году Конрадом Аденауэром с немецкой стороны и Шарлем де Голлем с французской. Новый документ призван расширить и модернизировать положения старого документа с учетом произошедших в мире изменений.