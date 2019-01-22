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22.01.2019 17:00
Рубрика: Власть

Косачев осудил одностороннюю позицию США на Ближнем Востоке

Текст: Галина Мисливская
Односторонние подходы Вашингтона на Ближнем Востоке приводят к росту напряженности в этом непростом регионе, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Пьером Крехенбюлем.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Очевидна тенденция к усилению односторонних подходов в урегулировании на Ближнем Востоке, в частности, со стороны администрации США", - цитирует сенатора РИА Новости.

В качестве примеров он привел перенос посольства США в Иерусалим и продолжающиеся разговоры о "сделке века", которая должна перевернуть ситуацию. Все это приведет лишь "к прекращению усилий по созданию Палестинского государства в границах 1969 года со столицей в Восточном Иерусалиме", полагает Косачав.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Подобное поведение внешних игроков приводит к радикализации настроений и в самом регионе, считает он. "Так, внутри самой Палестины обостряются противоречия между ФАТХ и ХАМАС, и перспективы выработки общей позиции в переговорах с Израилем становятся все более проблематичными", - отметил сенатор. Он добавил, что члены Совета Федерации в рамках межпарламентского диалога поддерживают контакты со своими коллегами из всех государств региона, включая арабские страны, Палестину и Израиль.

В свою очередь Пьер Крехенбюль поблагодарил Россию за неизменную политическую и финасовую поддержку возглавляемого им агентства. Он также отметил важность регулярных взносов в бюджет этой структуры всех членов ООН. "Это крайне важно, чтобы избежать нестабильности на Ближнем Востоке и в частности нестабильности, которая может быть связана с палестинскими беженцами", - подчеркнул Крехенбюль.

"Хотел бы подтвердить от имени (профильных) ведомств России - мы оказываем и будем оказывать всю необходимую поддержку агентству ООН", - заверил Константин Косачев. Он сообщил, что финансовый вклад РФ "превысит 10 миллионов долларов в ближайшие годы".

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