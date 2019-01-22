Курировавший российское направление дипломат уходит из Госдепа США

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку. Об этом 22 января сообщил представитель Госдепа Роберт Палладино.

Митчелл покинет свой пост 15 февраля, его обязанности будет исполнять первый заместитель помощника госсекретаря Элизабет Миллард.

На нынешнем посту Митчелл находится с сентября 2017 года. В круг вопросов, которые он курирует, входят, в частности, отношения с РФ и Украиной.

Как написал в своем Twitter госсекретарь США Майкл Помпео, Митчелл "проделал огромную работу на своем посту. Я ценил его советы и мудрость".