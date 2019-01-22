Лицензии у банков будут отзывать по новым правилам

Меняются правила отзыва лицензий у банков со стороны Центробанка РФ. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Сегодня ЦБ обязан отозвать лицензию у банка, если его суммарная и непогашенная задолженность перед кредиторами превышает тысячекратный МРОТ. Однако "минималка" ежегодно пересматривается. Но главное, уже принят и действует закон, согласно которому применение МРОТ для целей, не связанных с трудовыми отношениями, не допускается.

Правительство в своем законопроекте предложило отвязать вопрос отзыва лицензии от минимального размера оплаты труда. И вместо этого установить, что ЦБ обязан отозвать лицензию банка, суммарная и непогашенная задолженность перед кредиторами которого составляет более 100 тыс. рублей.