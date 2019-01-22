Лидеры России и Японии обсудили ситуацию с мирным договором

Во вторник Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Это ключевая встреча для дальнейшего развития двусторонних отношений. Одна из главных тем переговоров - обсуждение перспективы заключения мирного договора.

В начале беседы российский президент отметил, что ему приятно, что встречи стали регулярными. "Что позволяет нам обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, с ситуацией в регионе", - заметил Путин. Он также поблагодарил Абэ за визит, обращаясь к нему на "ты". "Хочу поблагодарить тебя за то, что ты принял предложение и по дороге на международное мероприятие в Швейцарии (Давосский форум. - "РГ") и завернул к нам в Москву", - сказал Путин. Российский президент также добавил: "Я очень рад тебя видеть, добро пожаловать".

Путин рассказал, что этой встрече предшествовала работа переговорщиков со стороны Японии и России по линии экономики, по линии министерства иностранных дел. "Работали над вопросом мирного договора", - уточнил он.

В свою очередь Абэ заявил, что настроен на обстоятельное обсуждение темы мирного договора на переговорах. "Сегодня я бы хотел дискутировать вопрос заключения мирного договора, как следует, с учетом результатов встречи министров иностранных дел и встречи переговорщиков на той неделе. Кроме того, я рассчитываю на откровенный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и международных проблем, в целом развития двусторонних отношений в широких областях", - сказал он. Абэ также отметил, что двустороннее сотрудничество приносит обстоятельные результаты. Премьер-министр Японии рассказал, что на 2019 год запланировано много важных международных мероприятий. "Мы со своей стороны готовы прилагать все усилия для того, чтобы этот год стал стремительным годом между Японией и Россией", - сказал он. Сами переговоры прошли в закрытом режиме.

Вопрос по мирному договору между Россией и Японией обсуждается еще со времен окончания Второй мировой войны. Многолетний спор вокруг принадлежности Курильских островов - главное препятствие для подписания документа. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

Россия будет делать все возможное, чтобы минимизировать время выхода на заключение мирного договора

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что каких-либо конкретных вариантов мирного договора между Россией и Японией сейчас вообще не существует. Он также призвал быть реалистами, "исходить из того, что предстоит искать развязку при абсолютной константе соблюдения национальных интересов двух стран". Представитель Кремля подчеркнул, что от своих национальных интересов никто отступать не собирается. При этом Россия будет делать все возможное, чтобы минимизировать время выхода на заключение мирного договора. Песков заметил, что переговоры по этому вопросу находятся в начальной стадии. "Экспертный обмен мнениями, экспертная работа, это очень скрупулезная работа, очень сложная, она требует и непосредственного участия глав делегаций, в данном случае это и Путин, и Абэ", - сказал он.

Напомним, что в ноябре прошлого года на саммите АСЕАН в Сингапуре российский президент и японский премьер-министр договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года. В последний раз лидеры двух стран встречались в декабре прошлого года на полях "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе.

Кстати

"Отзывчивые" промышленные роботы, биологические добавки на основе водорослей, микробные топливные элементы, система электронного зрения для слепых... Эти и другие перспективные разработки юные инженеры из детского технопарка "Кванториум" в "Сколково" показали супруге премьер-министра Японии Акиэ Абэ. Особенно она отметила проект лазерной лаборатории в виртуальной реальности, который создали старшеклассники из Владимира. "Используя эту технологию, можно эффективно и безопасно тренироваться в работе со сложным оборудованием. Думаю, это можно применять и в других сферах", - отметила она. Японскую делегацию интересовала именно практическая перспектива проектов, придуманных детьми.

"Ребята работают в приоритетных направлениях: космос, био- и нанотехнологии, робототехника, беспилотники. Некоторые уже получили патенты на свои разработки", - сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева. В детском технопарке японская делегация пообщалась с роботами, оценила модель системы жизнеобеспечения космической станции, а также систему электронного "поводыря" для слепых. В конце визита супруга премьер-министра вместе с детьми собрала модель вулкана Фудзияма.

Подготовила Ксения Колесникова

История

Японский дипломат в ранге посла Сюнъити Мацумото, возглавлявший делегацию на переговорах между Токио и Москвой в середине 1950-х годов, в письмах к супруге рассказывал о том, как в то время СССР и Япония пытались нормализовать отношения, формально прекратить состояние войны и в конечном итоге выйти на заключение мирного договора. По его словам, стороны начали вести диалог на территории Великобритании в Лондоне. "Госсекретарь Даллес стал говорить безрассудные вещи о том, что если СССР получит острова Тисима (японское название Курильских островов - Прим. "РГ"), то архипелаг Рюкю отойдет США. Стало совершенно грязно", - отмечает Мацумото в послании от 20 августа 1956 года.

Письма Мацумото по сути стали первым свидетельством открытых угроз и вмешательства США в переговорный процесс между Японией и СССР. Примечательно, что с тех пор прошло немало времени. Тем не менее и сегодня существует опасность попыток США повлиять на диалог России и Японии. О неприемлемости вмешательства в российско-японский переговорный процесс, в частности, недавно говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Подготовил Александр Ленин