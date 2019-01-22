MasterCard оштрафовали на 570 миллионов евро

Еврокомиссия оштрафовала международную платежную систему MasterCard на 570 миллионов евро за нарушение законов о конкуренции. Вина системы состоит в завышении банковской комиссии.

Как сказано в сообщении комиссара Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, MasterCard искусственно увеличивал платежи по своим картам, не давая ритейлерам возможность использовать более выгодные предложения других банков в странах ЕС. Тем самым был нанесен ущерб как потребителям, так и розничным торговцам.

Расследование в отношении MasterCard Еврокомиссия ведет с 2013 года.