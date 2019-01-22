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22.01.2019 11:32
Рубрика: Власть

Медведев распределил зоны ответственности за реализацию госпрограмм

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев распределил ответственность за реализацию 47 государственных программ между своими 10 заместителями.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, помимо профильных экономических и финансовых направлений, будет отвечать за госпрограмму "Внешнеполитическая деятельность", за миграционную политику в программе "Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции" и за ипотеку в госпрограмме по обеспечению доступным и комфортным жильем.

Максим Акимов будет курировать госпрограммы, связанные с транспортом и информационным обществом. Также ему отведены вопросы инноваций, государственного регулирования интеллектуальной собственности и государственной политики в области кадастрового учета объектов недвижимости, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

У курирующего оборонную промышленность Юрия Борисова набор госпрограмм соответствующий, включая обеспечение государственной безопасности, общественного порядка и противодействие коррупции. Кроме того, он будет курировать госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфа и атомного энергопромышленного комплекса.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Вице-премьеру Татьяне Голиковой, занимающейся в правительстве социальными вопросами, собрали весь набор соответствующих госпрограмм, добавив еще "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Ольге Голодец достались профильные культура, спорт, туризм.

Зампред правительства Алексей Гордеев получил в ответственность профильные госпрограммы развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, а также три госпрограммы по линии министерства природных ресурсов: по охране окружающей среды, развитию лесного хозяйства и природным ресурсам.

Дмитрий Козак, занимающийся промышленностью и энергетикой, будет вести и госпрограммы по фармацевтической промышленности и социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Остальные территориальные госпрограммы разделены между Юрием Трутневым и Виталием Мутко. Трутнев в ответе за Дальний Восток и Арктику, Мутко - за Калининград и Северный Кавказ. Кроме того, Виталию Мутко вверена часть внешнеполитической госпрограммы, касающаяся социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Наконец, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко будет ответственным за госпрограмму "Юстиция" и государственную политику в области средств массовой информации в госпрограмме "Информационное общество".

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