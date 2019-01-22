Медведев распределил зоны ответственности за реализацию госпрограмм

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, помимо профильных экономических и финансовых направлений, будет отвечать за госпрограмму "Внешнеполитическая деятельность", за миграционную политику в программе "Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции" и за ипотеку в госпрограмме по обеспечению доступным и комфортным жильем.
Максим Акимов будет курировать госпрограммы, связанные с транспортом и информационным обществом. Также ему отведены вопросы инноваций, государственного регулирования интеллектуальной собственности и государственной политики в области кадастрового учета объектов недвижимости, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
У курирующего оборонную промышленность Юрия Борисова набор госпрограмм соответствующий, включая обеспечение государственной безопасности, общественного порядка и противодействие коррупции. Кроме того, он будет курировать госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфа и атомного энергопромышленного комплекса.
Вице-премьеру Татьяне Голиковой, занимающейся в правительстве социальными вопросами, собрали весь набор соответствующих госпрограмм, добавив еще "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". Ольге Голодец достались профильные культура, спорт, туризм.
Зампред правительства Алексей Гордеев получил в ответственность профильные госпрограммы развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, а также три госпрограммы по линии министерства природных ресурсов: по охране окружающей среды, развитию лесного хозяйства и природным ресурсам.
Дмитрий Козак, занимающийся промышленностью и энергетикой, будет вести и госпрограммы по фармацевтической промышленности и социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Остальные территориальные госпрограммы разделены между Юрием Трутневым и Виталием Мутко. Трутнев в ответе за Дальний Восток и Арктику, Мутко - за Калининград и Северный Кавказ. Кроме того, Виталию Мутко вверена часть внешнеполитической госпрограммы, касающаяся социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.
Наконец, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко будет ответственным за госпрограмму "Юстиция" и государственную политику в области средств массовой информации в госпрограмме "Информационное общество".