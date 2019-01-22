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22.01.2019 17:22
Рубрика: Экономика

Так сошлись звезды

Обязательная классификация отелей откладывается
Текст: Евгений Гайва
Взимание штрафов за работу отелей без "звезд" переносится на 1 января 2020 года, а методика классификации гостиниц будет доработана, сообщили в минэкономразвития. Главное, чтобы в итоге туристы получили качественные услуги, отмечают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральный закон об обязательной классификации объектов туриндустрии уже вступил в силу с 1 января 2019 года. Штрафовать отели с номерным фондом более 50 номеров за оказание гостиничных услуг без классификации должны были начать уже с 1 июля этого года. Затем с 1 января 2020 года санкции предполагалось применять к гостиницам с номерным фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года - ко всем средствам размещения. Но необходимые подзаконные акты еще не приняты.

"Обновленная версия методики будет утверждена к концу первого квартала 2019 года", - заверили в минэкономразвития по итогам прошедшего накануне рабочего совещания с участниками туррынка. В ведомстве также пообещали учесть пожелания представителей туриндустрии. Собственно по просьбе отельеров было решено отсрочить фактическое введение обязательной классификации гостиниц.

Фото: iStock
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Прежняя методика классификации, по которой, кстати, уже получили свои "звезды" отели в городах проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, была несовершенна, признают сами участники рынка. "Не было четко прописано, что должны были делать аккредитованные организации. Соответственно при проведении классификации были нарушения со стороны аккредитованных организаций и сговоры гостиниц с ними с целью получения той или иной "звездной" категории", - пояснил в беседе с "РГ" президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Отелю могли присвоить более высокую категорию, чем тот заслуживает, уточняет он.

Также не была прописана обязанность экспертов выезжать на место проведения классификации, и аккредитованные организации активно этим пользовались. "Звезды" присваивали заочно по фотографиям и бумагам.

Новую методику начало разрабатывать минкультуры. Но в сентябре 2018 года функции куратора туристической отрасли передали минэкономразвития, и работа приостановилась. В результате первые редакции документов дорабатывались в спешке без учета мнения представителей отрасли, поясняет Ламшин.

При присвоении "звезд" были нарушения со стороны аккредитованных организаций и сговоры гостиниц с ними

Чтобы в итоге получился нормальный документ и туристы были уверены в качестве гостиничных услуг, нужно учитывать не только технические характеристики средств размещения, считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"В оценке категории отеля обязательно должно уделяться большое внимание качеству работы персонала и уровень сервиса", - говорит эксперт. По техническим критериям отель может соответствовать категории "пять звезд" - все в мраморе, большая территория, есть бассейн и спа-центр, в номере обязательно тапочки и халаты, множество других возможностей, но сотрудники фактически неквалифицированные, поясняет Бухаров. Также стоит уделять большое внимание качеству питания в отеле.

В конечном итоге сами по себе "звезды" не так уж и важны, замечает эксперт. "Если в гостинице отличная еда, высокий уровень сервиса, гости приедут, несмотря на то, что это может быть четыре звезды, а не пять", - поясняет Игорь Бухаров.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Развитие туризма в России
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