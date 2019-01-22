МИД: Каналы военной связи между РФ и США в 2018 году работали исправно

Каналы связи между российскими и американскими военными, предназначенные для недопущения вооруженных инцидентов, в 2018 году исправно работали. Об этом заявили в МИД РФ.

Вместе с тем в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что позитивных подвижек в отношениях Вашингтона и Москвы за прошедший год не произошло, хотя РФ проявляет готовность к диалогу.

"Виной тому, - сказано в заявлении МИД РФ, - продолжающаяся внутриполитическая борьба в США и взятый нынешней администрацией курс на размывание межгосударственного характера международных организаций и ревизию своих международных обязательств, выразившийся, в частности, в выходе в мае из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также - в заявлениях о намерении "приостановить" участие США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Также в МИД РФ подчеркнули, что политический диалог "носил ограниченный характер". В том числе можно отметить встречу лидеров двух стран в июле в Хельсинки, эпизодические контакты на уровне внешнеполитических ведомств, и "рабочее взаимодействие" по некоторым международным вопросам, таким, как ядерная проблема Корейского полуострова, контроль над вооружениями, Сирия, Афганистан.