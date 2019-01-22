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22.01.2019 20:29
Рубрика: Спорт

Михаил Бутов: Надо радоваться тому, что происходит с РУСАДА

Текст: Данила Жиляев
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение оставить в силе статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации. Такому решению, как и всему прогрессу РУСАДА, стоит только порадоваться, уверен член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), член исполкома Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Михаил Бутов - об этом он заявил в интервью "РГ".
Фото: Юрий Машков/ТАСС Фото: Юрий Машков/ТАСС
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Михаил Яковлевич, как вы оцените решение, принятое ВАДА?

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Исполком ВАДА оставил в силе соответствие РУСАДА кодексу организации

Михаил Бутов: Надо радоваться тому, что происходит с РУСАДА, потому что видно, что люди работают искренне, хотят результата. Те усилия, которые были предприняты по реформированию системы наказания за применение допинга - касательно и уголовного наказания, и санкций со стороны РУСАДА, - безусловно, важное и нужное дело, которое было сделано.

Когда не по вине нашей стороны произошла задержка в передаче данных московской антидопиновогой лаборатории, многие, в частности, англичане и американцы, потребовали снять с РУСАДА статус соответствия. Однако ВАДА приняло адекватное решение - значит ли это, что в умах чиновников организации что-то изменилось в отношении нашей страны? Ведь сейчас риторика ВАДА совсем иная, нежели некоторое время назад, когда оно явно было настроено против России.

Михаил Бутов: Я, честно говоря, не вижу, чтобы у кого-то что-то менялось. Те, кто требовали нашего отстранения, остались при своем мнении, а у тех, кто принимает решения, сейчас такая точка зрения. Вообще, мир достаточно разнообразен, но почему-то в последнее время принято все красить в черный и белый цвет. Но на самом деле мир разный, и люди разные. Вот только правила должны быть для всех одинаковы - а это почему-то соблюдается не всегда. Наша задача - разъяснять, договариваться, убеждать, что у нас есть много хорошего, которое, смею надеяться, превалирует над нашими ошибками. Поэтому я не думаю, что у кого-то что-то поменялось в головах. Было много недоброжелателей, которые не хотели, чтобы мы выступали на соревнованиях - их до сих пор много, они не поменялись. Другой вопрос, кто в этом виноват. А виноваты во многом мы сами.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Что такое решение ВАДА может значить для российской легкой атлетики?

Михаил Бутов: Мне трудно судить, что нас ждет в ближайшие месяцы, ведь остается вопрос возвращения достаточно крупной денежной суммы. Пока радуемся тому, что есть, и ожидаем следующего шага. Я уже не раз говорил, что нам важно не просто вернуться - так или иначе мы все равно вернемся, ведь большая страна, хорошие традиции, сильные спортсмены. Вопрос в том, с чем мы вернемся, насколько это будет новая и современная легкая атлетика. И тут проблем гораздо больше, чем с формальным возвращением, каким бы странным это ни показалось. Нужно сконцентрироваться и организационно, и финансово, и содержательно на работе с нынешними юношами и юниорами. Потому что говорить всерьез о каких-то больших успехах в ближайшие годы все-таки не приходится, достаточно посмотреть на результаты чемпионатов России последних лет. Надо думать о будущем, создавать новые соревнования, растить новые поколения атлетов.

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