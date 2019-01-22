Минфин предложил ввести налоговый вычет по расходам на фитнес

В России, возможно, все-таки появится социальный налоговый вычет для граждан, занимающихся спортом и физкультурой.

Уведомление о начале разработки поправок в Налоговой кодекс РФ на портале нормативно-правовых актов опубликовал Минфин. Планируемый срок вступления изменений в силу - январь 2020 года.

Возможность предоставления гражданам вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) с учетом тех сумм, которые граждане тратят на занятия спортом и физкультурой, поручал рассмотреть президент Владимир Путин. Такое задание глава государства дал по итогам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018" еще в июле 2018 году. Срок выполнения распоряжения истек 10 сентября.

В официальном ответе Минфина "Российской газете" в начале октября говорилось, что ведомство считает возможным распространить систему налоговых вычетов и направило свою позицию в правительство. Для разработки поправок требовалось получить отзывы других профильных ведомств.

В майских указах Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить до 55 процентов долю россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом.