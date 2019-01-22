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22.01.2019 10:01
Рубрика: Экономика

Минфин предложил застраховать счета ТСЖ

Текст: Надежда Толстоухова
Министерство финансов РФ планирует расширить систему страхования вкладов на счета ТСЖ.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Таким образом, коллективно собранные жильцами средства будут защищены на случай, если у банка отзовут лицензию. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью ТАСС.

Фото: РИА Новости
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По его словам, готового законопроекта по этому поводу пока нет, но он, возможно, будет написан и внесен в думу уже в этом году. Защитить коллективные счета ТСЖ, по мнению Моисеева, важнее, чем, к примеру, распространить систему страхования вкладов на обезличенные металлические счета (такую идею высказывал глава думского комитета по финансовому рынку Алексей Аксаков).

"Что касается металлических счетов - надо смотреть, насколько это вообще кому-то надо. Эти счета достаточно сконцентрированы - по сути, мы должны будем вводить некий продукт для всей банковской системы, хотя он предлагается всего полдюжиной банков", - заявил Алексей Моисеев.

Окончательного решения вопроса о том, какова будет сумма страхового покрытия для счетов ТСЖ, пока нет. Сейчас в стране действуют две "планки" страхового покрытия - 1,4 миллиона рублей для вкладов физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса и 10 миллионов рублей для владельцев эскроу-счетов (счетов, с которых бенефициар не может снять деньги до выполнения им прописанных в договоре обязательств).

"Что касается счетов ТСЖ - планка в 10 миллионов рублей достаточно высокая. Надо посмотреть на средний размер этих счетов, как мы обычно делаем. Откуда взялась цифра 1,4 миллиона рублей? Это цифра, которая покрывает больше 90 процентов всех счетов граждан. Не хотелось бы "плодить" планки, поэтому будем притягивать либо к одной, либо к другой. У меня ощущение, что это будет ближе к 1,4 миллиона - все-таки деньги на счетах ТСЖ не задерживаются, они там собираются и быстро расходуются", - рассказал Моисеев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Напомним, с 1 января 2019 года введено обязательное страхование вкладов и счетов субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее система страхования работала только со вкладами физических лиц, и в волну отзыва банковских лицензий многие небольшие предприятия остались вовсе без оборотных средств и вынуждены были либо экстренно искать другие варианты финансирования, либо ликвидировать бизнес. Сумма страхового покрытия в 1,4 миллиона рублей невелика, но по словам самих предпринимателей, он способна обеспечить жизнедеятельность компании хотя бы на то время, пока ее владелец ищет новые источники финансирования.

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