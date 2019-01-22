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22.01.2019 22:16
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь реформирует универсальные услуги

Текст: Александр Проценко

Минкомсвязь представила свои предложения по реформе универсальных услуг связи (УУС) в России: таксофоны останутся, а невостребованные пункты коллективного доступа ликвидируют.

Фото: depositphotos
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Федеральным законом "О связи" всем жителям страны гарантируется равный доступ к услугам связи, а в реальности в России немало городов и сел испытывают проблемы с современными телекоммуникациями. Для их устранения министерство подготовило реформу Фонда УСС, созданного в 2005 году и финансируемого из отчислений всех операторов связи - 1,2% от выручки, полученной от оказываемых услуг связи.

На эти средства в прошлые годы была построена разветвленная сеть таксофонов из 143 тысяч аппаратов и около 20 тысяч пунктов коллективного доступа (ПКД), 15 тысяч из которых расположены в отделениях "Почты России". Также проложены 200 тысяч километров волоконно-оптических сетей связи (ВОЛС). Но время идет, технологии меняются - появилась нужда в повышении эффективности связи и предоставлении населению новых услуг.

Фото: depositphotos.com
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Теперь министерство предлагает распространить требования по предоставлению универсальных услуг связи на населенные пункты от 100 человек (сейчас установлена планка в 250 человек) и отказаться от пунктов коллективного доступа из-за их невостребованности, а таксофоны сохранить.

Кроме того, предполагается обязать "Ростелеком" обеспечивать сотовую связь в населенных пунктах, где обеспечен доступ в интернет с помощью точек доступа Wi-Fi. Предусмотрены и другие изменения, с улучшением качества услуг. Тарифы на использование инфраструктуры и услуги будет устанавливаться правительством, - говорится в пояснительной записке Минкомсвязи.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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