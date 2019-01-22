Минстрой сообщил о размере долга населения по ЖКХ

Общий размер долга перед ресурсоснабжающими организациями составляет 1, 238 триллиона рублей, сообщили "Российской газете" в Министерстве строительства и ЖКХ. Из них 750 миллиардов - это долги населения. Остальное накопили управляющие компании.

Если сравнивать с предыдущим годом, то эта сумма выросла примерно на 200 миллиардов рублей, - отметили в министерстве. Но на то есть объективные причины. В этом году очень серьезно вырос в цене топочный мазут и цена на уголь.

В итоге есть проавансированные, но еще не оплаченные поставки. После того, как эта оплата будет произведена, сумма долга сократится.