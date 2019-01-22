Мосгорсуд признал законным арест Пола Уилана

Новости

В Москве девушка избила водителя и угнала такси 14:50
Осуждены организаторы нижегородского "центра реабилитации" наркоманов 14:50
В горах Сочи запустили курс реабилитации для детей-инвалидов 14:48
Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander 14:48
Германия и Франция подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции 14:45
В Мурманской области разбился бомбардировщик 14:40
Попытки Карлоса Гона выйти из тюрьмы провалились 14:40
Героев труда освободят от взносов на капремонт 14:29
На горящих в Черном море судах зафиксировали опасный крен 14:23
СМИ: Россия одержала верх над США 14:21
Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан 14:19
Под Курском нашли свалку с рогами и копытами 14:18
В Петербург не пустили 75 тонн томатов с южноамериканской молью 14:08
Audi изменила цены на автомобили в России 14:06
Новая редакция закона о госслужбе рассмотрена президентом Беларуси 14:05
В Калужской области родились Сепфора и Варсонофий 14:01
Одна из пропавших на Урале туристок погибла 13:56
В Пензенской области завели дело на главврача за доски вместо коек 13:56
В Крыму поэтапно введут дифференцированные тарифы на воду 13:56
Недовольный зарплатой британец разрушил здание отеля 13:55
Нижегородские моряки спасли коллег с горящих в Керченском проливе судов 13:48
В Крыму уточнили данные о погибших при пожаре моряках 13:48
РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку 13:47
Названы новые ведущие программы "Орел и Решка" 13:43
В Петербурге снимут фильм о балете во время блокады 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 13:45
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест Пола Уилана

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд сегодня признал законным арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России. Защита американца, который также является поданным Великобритании, Канады и Ирландии, настаивала на изменении меры пресечения и просила выпустить его под залог.

Адвокаты не называли сумму залога, оставив это на усмотрение суда. В Мосгорсуд сегодня приехали дипломаты из США, Канады и Великобритании, в надежде присутствовать на процессе. Однако их, как и многочисленных журналистов, пустили только на оглашение решения судьи. Сами слушания, в которых Уилан участвовал лично, проходили в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть сведения, содержащие гостайну. В итоге, выслушав доводы сторон, судья Дмитрий Пронякин, оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения. Соответственно без изменения осталось и решение Лефортовского суда, который 29 декабря санкционировал арест Пола Уилана до 28 февраля в СИЗО "Лефортово".

МИД РФ: Американцу Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже

В конце минувшего года Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании гражданина США Уилана при проведении шпионской акции 28 декабря в Москве. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Его защита подтвердила, что при задержании сотрудниками ФСБ у американца были обнаружены сведения, содержащие гостайну. Что это за сведения и как они к нему попали, ни адвокаты, ни следствие не конкретизируют. По данным СМИ, речь может идти об обнаруженной у Уилана в гостинице компьютерной флешки со списками сотрудников одной из российских спецслужб. Сам обладатель действующих паспортов четырех стран отрицает свою вину и заявляет, что в Москву приехал с частным визитом на свадьбу друга.

По данным газеты The Washington Post, Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что Пол Уилан работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных комплектующих. Как сообщил его брат-близнец Дэвид, в компании Уилан отвечает за безопасность объектов - защиту от краж и взломов. Известно, что он родом из пригорода Детройта и служил в морской пехоте США, в частности, участвовал в боевых операциях в Ираке. Как пишет The Washington Post, в 2008 году его уволили со службы из-за обвинений в хищении имущества.

Происшествия Преступления Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Шпионские скандалы РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников
В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию
РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку
Самолет с футболистом "Кардиффа" на борту пропал с радаров
СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак