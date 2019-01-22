Мосгорсуд признал законным арест Пола Уилана

Мосгорсуд сегодня признал законным арест Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России. Защита американца, который также является поданным Великобритании, Канады и Ирландии, настаивала на изменении меры пресечения и просила выпустить его под залог.

Адвокаты не называли сумму залога, оставив это на усмотрение суда. В Мосгорсуд сегодня приехали дипломаты из США, Канады и Великобритании, в надежде присутствовать на процессе. Однако их, как и многочисленных журналистов, пустили только на оглашение решения судьи. Сами слушания, в которых Уилан участвовал лично, проходили в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть сведения, содержащие гостайну. В итоге, выслушав доводы сторон, судья Дмитрий Пронякин, оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения. Соответственно без изменения осталось и решение Лефортовского суда, который 29 декабря санкционировал арест Пола Уилана до 28 февраля в СИЗО "Лефортово".

В конце минувшего года Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании гражданина США Уилана при проведении шпионской акции 28 декабря в Москве. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Его защита подтвердила, что при задержании сотрудниками ФСБ у американца были обнаружены сведения, содержащие гостайну. Что это за сведения и как они к нему попали, ни адвокаты, ни следствие не конкретизируют. По данным СМИ, речь может идти об обнаруженной у Уилана в гостинице компьютерной флешки со списками сотрудников одной из российских спецслужб. Сам обладатель действующих паспортов четырех стран отрицает свою вину и заявляет, что в Москву приехал с частным визитом на свадьбу друга.

По данным газеты The Washington Post, Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что Пол Уилан работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных комплектующих. Как сообщил его брат-близнец Дэвид, в компании Уилан отвечает за безопасность объектов - защиту от краж и взломов. Известно, что он родом из пригорода Детройта и служил в морской пехоте США, в частности, участвовал в боевых операциях в Ираке. Как пишет The Washington Post, в 2008 году его уволили со службы из-за обвинений в хищении имущества.