На воинский учет обяжут вставать по месту фактического проживания

Граждане, не имеющие регистрации по месту жительства или месту пребывания, будут обязаны все равно вставать на воинский учет по месту фактического проживания. Госдума в третьем чтении приняла соответствующий закон .

Воинский учет указанных граждан, согласно законопроекту, будет осуществляться военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы).

Воинский учет должен осуществляться постоянно и охватывать всех граждан мужского пола, ведь именно так определяется возможность по обеспечению комплектования своих вооруженных сил, отметил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.