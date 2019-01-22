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22.01.2019 12:53
Рубрика: Власть

На воинский учет обяжут вставать по месту фактического проживания

Текст: Татьяна Замахина

Граждане, не имеющие регистрации по месту жительства или месту пребывания, будут обязаны все равно вставать на воинский учет по месту фактического проживания. Госдума в третьем чтении приняла соответствующий закон.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Воинский учет указанных граждан, согласно законопроекту, будет осуществляться военными комиссариатами по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы).

Воинский учет должен осуществляться постоянно и охватывать всех граждан мужского пола, ведь именно так определяется возможность по обеспечению комплектования своих вооруженных сил, отметил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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