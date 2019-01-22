Назван город, где чаще всего носят натуральный мех

Покупатели в России на 72 процента активнее интересуются меховыми изделиями, чем пуховиками, утверждают эксперты сервиса объявлений "Авито".

В основном, любители меха проживают в Уфе. Там шубы втрое популярнее пуховиков. Причем в Уфе же отмечено и самое высокое количество предложений изделий из меха (на 45 процентов больше, чем курток).

А вот в Перми, как ни парадоксально, спрос на шубы только на 26 процентов превышает спрос на пуховики.

В целом, жители каждого из 23 крупных городов отдают предпочтение шубам.

Сейчас в среднем шуба по России стоит 28 510 рублей, а пуховик - в 7 раз дешевле. Дешевле всего шубы продаются в Ижевске (в среднем 18 111 рублей), а дороже всего - в Москве (39 643 рубля). Столица также является городом, где пуховик стоит дороже всего (6 075 рублей). Доступнее всего куртка на пуху в Тольятти (2 310 рублей).