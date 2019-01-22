Одной из главных причин пожара на двух иностранных судах в нейтральных водах Черного моря пока считают нарушение техники безопасности при передаче топлива. В результате ошибок во время перевалки погибли как минимум десять человек, еще столько же ищут в море спасатели.

Все случилось в понедельник вечером в 15 морских милях от крымского мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором - 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии.

В экстренные службы о ЧП сообщили экипажи проходивших мимо судов, которые увидели огонь и прыгавших в воду моряков. Как позже выяснилось, инцидент произошел во время перевалки топлива. Сначала вспыхнул танкер, а потом и газовоз. К месту происшествия отправились несколько спасательных судов. В итоге спасти удалось 12 человек, также из воды достали десять тел. Судьба остальных моряков пока неизвестна.

По факту гибели людей Южное следственное управление на транспорте уже возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи выехали к месту происшествия.

Тем временем сама ситуация кажется довольно странной. Эксперт в сфере морских перевозок на условиях анонимности согласился рассказать "РГ" о возможных причинах ЧП близ Керченского пролива.

- Непонятно, почему передача топлива с корабля на корабль проводилась в нейтральных водах. Обычно это делается исключительно у причала в порту или в территориальных водах: так безопаснее, соблюдаются все технические регламенты, а в случае ЧП кораблю и команде сразу будет оказана помощь, - объясняет специалист. - На основании тех данных, которые имеются сейчас, можно предположить, что танкер-бункеровщик подошел, чтобы заправить газовоз. Но близость таких кораблей в открытом море и в зимний период в принципе является опасной. Возможно, судовладельцы решили сэкономить и поэтому выбрали такое место для бункеровочной операции. Если на корабле произошел пожар, то значит, произошла утечка нефтяного газа. Его особенность в том, что он тяжелее воздуха и как бы "стелется" по поверхности, может, словно вода, затекать во все углы и щели. Это очень опасно. В сложившейся ситуации должны, несомненно, разбираться следователи и надзорные органы.

Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, на загоревшихся судах находилось более 4,5 тысячи тонн топлива. По предварительным данным, инцидент не нанес ущерба экологии. Правда, потушить пожар пока не удалось, и все еще сохраняется опасность взрыва.

Параллельно продолжается поисковая операция. В ней участвуют семь судов: "Конструктор Покровский", "Яков Бунин", "Русич-1", "Святитель Алексей", "Меркурий", "Спасатель Демидов" и "Животовский". К ним присоединился прилетевший из Геленджика вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.

Пока установлены личности только двух погибших, оба - граждане Индии. Также известно, что из 12 спасенных восемь являются гражданами Турции, четверо - Индии. Сейчас им оказывает медицинскую помощь судовой врач. Спасенных моряков планируется доставить в крымские больницы, однако это пока не удается сделать из-за непогоды.

Инцидент произошел во время перевалки топлива - сначала вспыхнул танкер, а потом и газовоз

Тем временем больницы Крыма и Краснодарского края готовы принять пострадавших.

- Если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре тоже готовы подключиться. В случае необходимости к месту происшествия будет направлена бригада санавиации с высококвалифицированными специалистами, - сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

В свою очередь, по словам директора Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергея Олефиренко, бригады из трех городов полуострова будут принимать пострадавших с горящих судов. Самых тяжелых больных доставят в ближайшую больницу - в Керчи.

Подробности

Суда вышли в нейтральные воды из Темрюка. Но точного места назначения не указали. В судовом журнале, как отметил источник "РГ", было написано "на решение судовладельца". Возможно, еще не было определено, куда пойдут газовозы, либо хотели скрыть маршрут.

Из Темрюка они вышли наполовину пустые, ведь Темрюк - неглубоководный порт. И полная загрузка невозможна. Выйдя в нейтральные воды, суда встали рядом. Скорее всего, для перекачки топлива. Как, пояснили юристы судоходной компании, права судовладельцев сильно отличаются в зависимости от места нахождения судна.

Вопросы разграничения морских пространств, совокупность прав и обязанностей прибрежных государств и судовладельцев определены многосторонними международными договорами, в частности Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года.

В отношении территориального моря (12 миль от исходных линий) конвенция предоставляет иностранному судну право мирного прохода, который должен быть непрерывным и быстрым и не должен сопровождаться любой другой деятельностью судна, не имеющей прямого отношения к проходу. За пределами территориального моря, в нейтральных водах, действует правовой режим исключительной экономической зоны (шириной 200 миль). Иностранные суда здесь обладают правом свободы судоходства, но не могут вести разведку, разработку в водах и недрах. Перегрузка грузов в этой зоне осуществляется в рамках принципа свободы судоходства, уточнили юристы.

Подготовила Татьяна Шадрина