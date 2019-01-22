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22.01.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Названы условия для резкого ослабления рубля

Текст: Георгий Панин
Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- За первые три недели 2019 года российский рубль заметно укрепился. Курс доллара потерял около 3,5 рубля, рухнув почти на пять процентов от максимумов декабря 2018 года. Евро снизился на 4,5 рубля, что в процентном отношении составляет 5,5 процента от декабрьских пиков.

Во время этого усиления на локальном валютном рынке сложился как краткосрочный, так и среднесрочный тренд в пользу рубля. Но стоит отметить, что национальная валюта достигла значимых ценовых уровней, где, вероятно, наступит фаза консолидации. Во вторник вполне возможно продолжение торговли около отметок 66,4 рубля и 75,5 рубля для доллара и евро соответственно.

Фото: iStock
Что случится с рублем на этой неделе

До конца этой недели доллар будет торговаться в диапазоне 65,5-66,8 рубля, евро, по всей видимости, не выйдет за границы 74,7-76,4 рубля. Но тяготение к нижним границам более вероятно на фоне налоговых платежей, пик которых придется на 25 января. Конвертация валютной выручки экспортерами для уплаты НДПИ, НДС, акцизов и иных обязательных платежей циклически поддерживает курс национальной валюты в конце месяца.

Покупки валюты Банком России, стартовавшие 15 января, не оказывают значимого негативного эффекта на стоимость рубля. Циклическое нарастание профицита платежного баланса при росте цен на нефть обеспечивает входящий поток валюты от экспортеров. Возродивший интерес к российским ОФЗ также поддерживает усиление национальной валюты. И при этом риски новых санкций со стороны США пока не пугают участников рынка и частично учтены в текущих ценах.

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило инвестиционные рейтинги России со стабильным прогнозом. Несмотря на рост цен и давление на потребительский рынок, общая макроэкономическая обстановка в России воспринимается как стабильная.

Фото: iStock
Курс рубля перестал реагировать на плохие новости

Сегодня официально стартует экономический форум в Давосе. Запланирован ряд двухсторонних встреч, в том числе, министров энергетики РФ и Саудовской Аравии по реализации сделки ОПЕК+, что может придать очередной импульс на рынке нефти.

После затишья на валютном рынке в понедельник в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, активность на Московской бирже возрастет. А в четверг состоится заседание Европейского центрального банка по монетарной политике, что может скорректировать курс евро на международном рынке Forex.

Все это неизбежно найдет отражение на локальном рынке. При этом российский рубль сохранит уверенные позиции против основных мировых валют.

Сценарий резкого ослабления рубля в текущих условиях маловероятен. И только "суперадские" санкции США или внезапное падение нефтяных цен, или кардинальный пересмотр отношения к активам развивающихся рынков со стороны глобальных игроков могут изменить складывающиеся перспективы российского рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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