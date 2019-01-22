Недовольный зарплатой британец разрушил здание отеля

В Ливерпуле рассерженный рабочий устроил погром в одной из недостроенных гостиниц. Сидя за рулем небольшого экскаватора, он въехал в здание отеля и полностью разгромил помещение.

Инцидент произошел 20 января, сообщает Sky News. Очевидцы происшествия засняли происходящее на видеокамеру. На видеокадрах видно, как мужчина въезжает по лестнице в гостиницу с вывеской Travelodge, снося на своем пути стеклянные двери здания и круша все, что находилось внутри: мебель, сваи и потолок. Длилось это представление около получаса, после чего водитель "киллдозера", как уже успела окрестить транспортное средство британская пресса, выехал из здания, оставил экскаватор на дороге и сбежал.

В настоящее время дебошир объявлен в розыск.

Один из очевидцев происшествия рассказал полиции, что рабочий был рассержен на работодателей, которые недоплатили ему ни много ни мало 600 фунтов стерлингов (порядка 51,5 тыс. рублей, - прим. "РГ").

Интересно, что по словам одного из участников строительства Сэмюэла Уайта, именно 20 января строители завершили укладку плитки, провели последние проверки и собирались сдать объект заказчику.