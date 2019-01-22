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22.01.2019 15:48
Рубрика: В мире

Немецкий спецназовец оштрафован на 4 тыс. евро за нацистское привествие

Текст: Юрий Ершов

Суд Баден-Вюртемберга на днях постановил оштрафовать военнослужащего специального подразделения Бундесвера на четыре тысячи евро за неоднократное демонстрацию гитлеровского приветствия.

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Процесс длился без малого два года: в апреле 2017 года две немецкие телекомпании рассказали, как солдаты спецподразделения провели прощальную вечеринку для своего командира роты. На ней военные забавлялись непотребными играми, как, например, метанием свиных голов, не говоря уже о том, что не раз вскидывали руки в нацистском приветствии.

Фото: US Department of Justice via AP
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По этому факту в ноябре прошлого года административный суд города Бёблингена вынес приговор одному из военнослужащих - штраф в размере 4000 евро. Обвиненный обжаловал такое решение. После долгих хождений по судебным инстанциям дело было направлено в Баден-Вюртемберг, суд которого и утвердил прежний приговор. С таким вердиктом после ознакомления с деталями дела согласилась и государственная прокуратура Штутгарта. Об этом, по информации дюссельдорфской газеты "Райнише пост", сообщил представитель прокуратуры.

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