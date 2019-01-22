Neue Presse: 73 процента немцев поддерживают "Северный поток-2"

Немецкая газета Neue Presse опубликовала результаты исследования социологического института Forsa, посвященного отношению жителей Германии к российскому проекту газопровода "Северный поток-2". Выяснилось, что около 67 процентов немцев считают, что данный проект не несет в себе угрозы для Германии.

Кроме того, 73 процента немецких граждан заявили, что считают строительство "Северного потока-2" верным решением, а 90 процентов опрошенных убеждены, что призывы президента США Дональда Трампа отказаться от нового российского газопровода связаны с американскими амбициями по продаже сжиженного природного газа в Европе, пишет РИА Новости.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его запуск ожидается до конца 2019 года. США активно выступают с критикой в отношении строительства трубопровода.