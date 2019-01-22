Объявлен смартфон с лучшей на сегодняшний день камерой

На веб-сайте DxOMark, специализирующемся на оценке качества фототехники, опубликован обзор камеры смартфона Huawei Mate 20 Pro. Успех китайской компании на рынке мобильных технологий создал прецедент, когда ближайшим конкурентом Mate 20 Pro является устройство этого же бренда - Huawei P20 Pro.

Еще курьезней эта ситуация становится из-за того, что оба гаджета набрали в итоге 109 баллов, высшей оценки не удостаивался ни один девайс. Таким образом, в обойме компании Huawei есть два смартфона, оба из которых смело могут носить звание обладателя лучшей мобильной камеры.

Обе камеры были проверены в различных режимах. Протестированы параметры выдержки, цветовой передачи и насыщенности картинки. Оценены "шумность" снимков в различных условиях освещенности, скорость и качество автофокуса. Проверена работа вспышки и портретного режима. Также даны характеристики съемки видео.

Несмотря на заслуженные похвалы фото-способностям устройства, эксперты отмечают, что инженерам из Поднебесной есть куда стремиться в плане еще большего повышения планки качества. К незначительным недостаткам были отнесены немного неестественный рендеринг мелких текстур при зуммировании и низкий уровень детализации в режиме имитации боке.

Даже при таких незначительных огрехах, устройства Huawei остаются лидерами в гонке мобильных камерофонов.