У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Объявлен смартфон с лучшей на сегодняшний день камерой

22.01.2019,  
12:01
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На веб-сайте DxOMark, специализирующемся на оценке качества фототехники, опубликован обзор камеры смартфона Huawei Mate 20 Pro. Успех китайской компании на рынке мобильных технологий создал прецедент, когда ближайшим конкурентом Mate 20 Pro является устройство этого же бренда - Huawei P20 Pro.

Еще курьезней эта ситуация становится из-за того, что оба гаджета набрали в итоге 109 баллов, высшей оценки не удостаивался ни один девайс. Таким образом, в обойме компании Huawei есть два смартфона, оба из которых смело могут носить звание обладателя лучшей мобильной камеры.

Обе камеры были проверены в различных режимах. Протестированы параметры выдержки, цветовой передачи и насыщенности картинки. Оценены "шумность" снимков в различных условиях освещенности, скорость и качество автофокуса. Проверена работа вспышки и портретного режима. Также даны характеристики съемки видео.

Xiaomi выпустит еще два смартфона Redmi. Один будет совсем дешевым
Раскрыты новые подробности о премиальной версии Galaxy S10+

Несмотря на заслуженные похвалы фото-способностям устройства, эксперты отмечают, что инженерам из Поднебесной есть куда стремиться в плане еще большего повышения планки качества. К незначительным недостаткам были отнесены немного неестественный рендеринг мелких текстур при зуммировании и низкий уровень детализации в режиме имитации боке.

Даже при таких незначительных огрехах, устройства Huawei остаются лидерами в гонке мобильных камерофонов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: iStock
WhatsApp ввел новые жесткие ограничения 21.01.2019
В WhatsApp начали пропадать сообщения 18.01.2019
СМИ: Новый iPad mini выйдет в первой половине 2019 года 18.01.2019
смартфоны
Фото: iStock
Миллионы Windows-смартфонов останутся без поддержки в декабре 21.01.2019
В Сети появились новые подробности о будущем iPhone XI 18.01.2019