Объявлен состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса со Швейцарией

Стал известен состав сборной России на матч квалификационного раунда Кубка Дэвиса против Швейцарии. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России (ФТР).

Обращает на себя внимание присутствие в составе 14-летнего Константина Жженова, он будет запасным. Кроме того, тренерский штаб сборной во главе с Шамилем Тарпищевым выбрал на этот матч Карена Хачанова, Даниила Медведева, Андрея Рублева и Евгения Донского.

Начиная с нынешнего года, Кубок Дэвиса разыгрывается в новом формате. 12 победителей квалификационных матчей пройдут в финал, который состоится осенью в Мадриде. На данный момент известны шестеро финалистов - это Хорватия, Франция, Испания и США, в прошлом году вышедшие в полуфинал, а также получившие wild card Аргентина и Великобритания.

Матч между сборными Швейцарии и России пройдет 1-2 февраля в швейцарском Биле. Финал Кубка Дэвиса-2019 состоится 18-24 ноября.