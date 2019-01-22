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22.01.2019 19:42
Рубрика: В мире

Счет пошел на метры

Операция по спасению испанского мальчика перешла в финальную фазу
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)
Операция по спасению Хулена Росельо в местечке Тоталан на юге Испании подошла к своему завершению. Инженеры закончили бурить вертикальную шахту и приступили к прокладке горизонтального тоннеля к тому месту, где, предположительно, находится 2-летний Хулен, провалившийся в глубокую скважину.
Фото: REUTERS/Jon Nazca Фото: REUTERS/Jon Nazca
Фото: REUTERS/Jon Nazca

Операция значительно растянулась по времени из-за того, что спасатели столкнулись с твердыми породами, и им пришлось соблюдать осторожность, чтобы не сломать бур. В итоге вместо 15 часов у них ушло 55 на то, чтобы опуститься на глубину 60 метров (и это при том, что с вершины холма сняли около 25 метров грунта). После укрепления стенок четыре команды по два человека, сменяясь каждые 40-60 минут, лежа и стоя на коленях, начали вручную прорубать ход к мальчику. При этом они используют только пневматические молотки и кирки. Как отметил один из инженеров Хуан Лопес-Эскобар, от взрывчатки пришлось отказаться, чтобы не создать угрозу жизни ребенка и самих спасателей. Прокладываемый ими ход идет под небольшим углом вверх, чтобы обломки и осыпающийся мусор не мешали работе. По оценке координатора операции Анхеля Гарсии Видаля, на преодоление последних четырех метров у команды горняков может уйти до 24 часов, и результат операции станет известен только в среду.

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Впрочем, жив ли мальчик, возможно, удастся выяснить немного раньше: спасатели планируют после того, как будет прорублена часть горизонтального тоннеля, просверлить небольшое отверстие в породе, чтобы при помощи камеры осмотреть скважину, куда провалился Хулен, ниже земляной пробки, обнаруженной на глубине 73 метров.

И хотя теперь все зависит от восьми шахтеров (их командир называет их лучшими в своем деле), стоит отметить, что в операции принимают участие более 300 человек, военные, пожарные, инженеры из различных структур и организаций. Не остались в стороне и жители Тоталана, одна из них предоставила свой дом для командного пункта, другие готовят еду для спасателей.

Между тем суд Малаги начал судебное разбирательство, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Согласно данным, собранным Гражданской гвардией, скважина для поиска воды, куда провалился Хулен, была прорублена еще в декабре. Отверстие в земле прикрыли камнями, однако за несколько дней до несчастного случая при проведении поблизости работ строительная техника сместила их. И те, и другие действия, как оказалось, проводились без одобрения властей (для бурения скважины глубже 100 метров, а тут речь идет о 110 метрах, необходимо получить разрешения в нескольких государственных учреждениях).

Инфографика: "РГ"/ Александр Чистов/ Юрий Когалов
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