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Рубрика: В мире

Оставшихся без зарплат госслужащих США накормят в бесплатной столовой

Очередь за бесплатным обедом для госслужащих США. Вашингтон. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Очередь за бесплатным обедом для госслужащих США. Вашингтон. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Очередь за бесплатным обедом для госслужащих США. Вашингтон. Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Гуманитарная организация World Central Kitchen открыла в Вашингтоне бесплатную столовую. В ней выдают обеды госслужащим, которые находятся в неоплачиваемых отпусках или трудятся без зарплаты в связи с частичной приостановкой работы федерального правительства США.

Фото: instagram / georgewbush
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Ежедневные бесплатные обеды предоставляются только госслужащим и их семьям при предъявлении удостоверения сотрудника американского госучреждения, сообщает ТАСС, ссылаясь на волонтера организации.

В бесплатную столовую за едой приезжают не только из столичного округа Колумбия, но и из соседних штатов Вирджиния и Мэриленд. В будни здесь выстраиваются очереди. Вот один из бесплатных обедов: бутерброд с курицей, азиатский вегетарианский суп с карри и салат из бобов, киноа и зеленого лука.

Сообщается, что в качестве волонтеров в заведении работают госслужащие, которых из-за приостановки работы правительства отправили в неоплачиваемые отпуска. При этом добровольцев так много, что запись уже ведется на следующий понедельник 28 января.

Отметим, что знаменитый американский шеф-повар и владелец ресторанов Хосе Андрес основал в 2010 году World Central Kitchen как гуманитарную организацию, занимающуюся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от различных стихийных бедствий.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Ранее Метрополитен-опера предложила чиновникам, которых коснулся "шатдаун", бесплатно посетить представления до 31 января. Поддержала оставшихся без зарплаты госслужащих и ассоциация отелей Нью-Йорка, предоставив бесплатные номера всем, кому понадобится приехать в Нью-Йорк в связи с "личными проблемами".

Напомним, в правительстве США ряд ведомств работает в сокращенном режиме  с 22 декабря. Все это время около 800 тысяч госслужащих либо трудятся без оплаты (если их работа считается важной для нацбезопасности), либо отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Причина - разногласия президента США и демократов по поводу бюджета на 2019 год. Трамп требует включить в него 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, а представители Демократической партии в Конгрессе выступают против.

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