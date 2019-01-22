Павлюченкова завершила выступление на Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии. В трех сетах она уступила американке Даниэль Коллинз - 6:2, 5:7, 1:6.

Наша спортсменка уверенно выиграла первый сет, однако затем ее соперница сумела переломить ход игры. Заключительную же партию Павлюченкова проиграла подчистую, допустив слишком много ошибок. Лишь проигрывая 0:5, она сумела отквитать один гейм, но изменить что-либо уже не могла.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. За это время Анастасия шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету ее соперницы шесть эйсов, одна двойная и пять брейков из 15.

После этой игры россиянок в турнирной сетке Australian Open не осталось. Что касается Коллинз, которая впервые в карьере вышла в полуфинал турнира "Большого шлема", ее будущая соперница пока не определена. Ей станет победительница матча между чешкой Петрой Квитовой и австралийкой Эшли Барти.