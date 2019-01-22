Павлюченкова завершила выступление на Australian Open

Новости

На Байкале открыли неизвестные виды тли 11:34
В Поволжье подняты по тревоге расчеты противовоздушной обороны 11:30
Из Геленджика к месту ЧП в Черном море вылетел Ми-8 11:29
Красноярские ученые нашли применение рыбным костям в космосе 11:24
В Ростовской области заключенные напали на сотрудников колонии 11:23
Беларусь планирует вступить в ВТО к середине 2020 года 11:20
Актер Кристиан Бэйл посмотрел в лицо смерти и отказался толстеть 11:20
В суд поступил иск об изъятии в пользу государства имущества Шестуна 11:13
В загоревшихся в Черном море судах было 4,5 тысячи тонн топлива 11:12
В Курске умер основатель Театра юного зрителя 11:10
В Индии найдены драгоценности возрастом 2300 лет 11:00
Саперный радар нашел подземный город под Ростовом 11:00
The Nation: США сами подталкивают Россию к нарушению ДРСМД 10:59
В Рязани разработали уникальный тренажер для хирургов 10:55
Уровень рождаемости в Китае упал до рекордного минимума 10:50
Видео: В центре Минска поселилась редкая морская утка 10:48
На Камчатке возбудили уголовные дела после драк в женской колонии 10:46
В Петербурге загорелось здание Арбитражного суда 10:41
Под Красноярском полицейские спасли замерзающую пятилетнюю девочку 10:35
В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья 10:33
В новой Москве эвакуировали школу из-за угрозы взрыва 10:32
В Тюмени из-за неисправной печи погибли три человека 10:14
БелАЗ увеличил экспорт почти до 1 млрд долларов 10:10
Минтранс рассмотрит обращение о "невозвратных" тарифах на плацкарт 10:06
Меган Маркл встретилась с премьером Новой Зеландии без свидетелей 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 11:03
Рубрика: Спорт

Павлюченкова завершила выступление на Australian Open

Текст: Данила Жиляев
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии. В трех сетах она уступила американке Даниэль Коллинз - 6:2, 5:7, 1:6.
Фото: AP Photo/Kin Cheung Фото: AP Photo/Kin Cheung
Фото: AP Photo/Kin Cheung
Фото: EPA
Мария Шарапова верит, что однажды снова сможет выиграть "Большой шлем"

Наша спортсменка уверенно выиграла первый сет, однако затем ее соперница сумела переломить ход игры. Заключительную же партию Павлюченкова проиграла подчистую, допустив слишком много ошибок. Лишь проигрывая 0:5, она сумела отквитать один гейм, но изменить что-либо уже не могла.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. За это время Анастасия шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету ее соперницы шесть эйсов, одна двойная и пять брейков из 15.

После этой игры россиянок в турнирной сетке Australian Open не осталось. Что касается Коллинз, которая впервые в карьере вышла в полуфинал турнира "Большого шлема", ее будущая соперница пока не определена. Ей станет победительница матча между чешкой Петрой Квитовой и австралийкой Эшли Барти.

Спорт Теннис Игроки Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Давосе откроется Всемирный экономический форум
В новосибирском банке прогремел взрыв
Депутат Рады рассказал о "позорном провале" Украины
Бутина вышла на связь с родными после недельного молчания
СМИ рассказали о драке Богомолова с Виторганом в центре Москвы